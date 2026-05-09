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आज बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कर लिया है कब्ज़ा…पीएम मोदी पर केजरीवाल ने साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी ने सुवेंदु अधिकारी पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज उसी सुवेंदु अधिकारी को CM पद की शपथ दिला दी। सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ED नहीं जाएगी.. ED संजीव अरोड़ा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब का सियासी पारा बढ़ गया है। ईडी ने ये कार्रवाई करोड़ों की फर्जी जीएसटी खरीद बिल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की है। शनिवार को ईडी ने करीब सात घंटे तक छापेमारी की,​ जिसके बाद संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी ने सुवेंदु अधिकारी पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज उसी सुवेंदु अधिकारी को CM पद की शपथ दिला दी। सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ED नहीं जाएगी.. ED संजीव अरोड़ा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

उन्होंने आगे कहा, कई सौ साल पहले औरंगजेब ने अत्याचार करके भारत के कई हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था.. आज मोदी जी ने भी बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया है। औरंगजेब के अत्याचारों का हमारे गुरु साहिबान ने डटकर सामना किया और अपनी कुर्बानियाँ दीं। अब उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर पंजाब के लोग मोदी जी के अत्याचारों का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे।

 

 

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