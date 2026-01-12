VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान

AAP MP Raghav Chadha becomes a Delivery Boy: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लगातार Gig Workers के मुद्दों को उठाते रहे हैं। वह संसद लेकर कंपनियों के मालिकों तक उनकी समस्याओं को पहुंचा चुके हैं। इस बीच, राघव चड्ढा, Zomato, Blinkit, Swiggy, Zepto जैसे डिलीवरी राइडर का दर्द जानने के लिए जमीन पर उतरे और Delivery Boy बन गए। बाइक से लोगों के घरों में सामान भी डिलीवर किया।

Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day. Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T — Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026

दरअसल, 31 दिसंबर को Gig Workers ने अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी स्ट्राइक किया था। वे डिलीवरी सेवा में 10 मिनट की समय सीमा हटाने, वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा), काम के घंटे तय करना, कार्यस्थल पर सम्मान और मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक न करने जैसी मांगे शामिल थीं। जिसको राघव चड्ढा ने अपना समर्थन दिया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह Blinkit डिलीवरी बॉय वेश-भूषा में वाहन से डिलीवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, “बोर्डरूम से दूर, ज़मीनी स्तर पर। मैंने उनका दिन जिया। बने रहें!”

आप सांसद शीतकालीन सत्र के दौरान गिग वर्कर्स के लिए चुनौतियों का मुद्दा राज्यसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने Gig Workers के हड़ताल के दौरान एक्स पोस्ट में लिखा था- “आज, गिग वर्कर्स ने अपनी शिकायतों को सामने लाने के लिए हड़ताल की घोषणा की है। मैंने इस महीने की शुरुआत में संसद में उनके मुद्दे उठाए थे, और प्लेटफॉर्म्स से ज़िम्मेदार बातचीत की उम्मीद की थी। मैं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और अन्य कंपनियों के मैनेजमेंट से तुरंत दखल देने, बातचीत करने और सही, मानवीय समाधान निकालने का आग्रह करता हूं। भारत की तरक्की डर और शोषण पर नहीं चल सकती। यह सम्मान और न्याय पर चलनी चाहिए।”