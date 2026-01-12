  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान

VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान

AAP MP Raghav Chadha becomes a Delivery Boy: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लगातार Gig Workers के मुद्दों को उठाते रहे हैं। वह संसद लेकर कंपनियों के मालिकों तक उनकी समस्याओं को पहुंचा चुके हैं। इस बीच, राघव चड्ढा, Zomato, Blinkit, Swiggy, Zepto जैसे डिलीवरी राइडर का दर्द जानने के लिए जमीन पर उतरे और Delivery Boy बन गए। बाइक से लोगों के घरों में सामान भी डिलीवर किया।

By Abhimanyu 
Updated Date

AAP MP Raghav Chadha becomes a Delivery Boy: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लगातार Gig Workers के मुद्दों को उठाते रहे हैं। वह संसद लेकर कंपनियों के मालिकों तक उनकी समस्याओं को पहुंचा चुके हैं। इस बीच, राघव चड्ढा, Zomato, Blinkit, Swiggy, Zepto जैसे डिलीवरी राइडर का दर्द जानने के लिए जमीन पर उतरे और Delivery Boy बन गए। बाइक से लोगों के घरों में सामान भी डिलीवर किया।

पढ़ें :- Gig Workers Strike: गिग वर्कर्स के समर्थन में उतरे आप MP राघव चड्ढा, कहा- वे रोबोट या बंधुआ मज़दूर नहीं

पढ़ें :- अपनी दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल करना इनका शौक नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी...गिग वर्कर्स पर बोले अशोक गहलोत

दरअसल, 31 दिसंबर को Gig Workers ने अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी स्ट्राइक किया था। वे डिलीवरी सेवा में 10 मिनट की समय सीमा हटाने, वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा), काम के घंटे तय करना, कार्यस्थल पर सम्मान और मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक न करने जैसी मांगे शामिल थीं।  जिसको राघव चड्ढा ने अपना समर्थन दिया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह Blinkit डिलीवरी बॉय वेश-भूषा में वाहन से डिलीवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, “बोर्डरूम से दूर, ज़मीनी स्तर पर। मैंने उनका दिन जिया। बने रहें!”

आप सांसद शीतकालीन सत्र के दौरान गिग वर्कर्स के लिए चुनौतियों का मुद्दा राज्यसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने Gig Workers के हड़ताल के दौरान एक्स पोस्ट में लिखा था- “आज, गिग वर्कर्स ने अपनी शिकायतों को सामने लाने के लिए हड़ताल की घोषणा की है। मैंने इस महीने की शुरुआत में संसद में उनके मुद्दे उठाए थे, और प्लेटफॉर्म्स से ज़िम्मेदार बातचीत की उम्मीद की थी। मैं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और अन्य कंपनियों के मैनेजमेंट से तुरंत दखल देने, बातचीत करने और सही, मानवीय समाधान निकालने का आग्रह करता हूं। भारत की तरक्की डर और शोषण पर नहीं चल सकती। यह सम्मान और न्याय पर चलनी चाहिए।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हरदोई में थाने के अंदर पत्नी को मारी गोली, प्रेमी के साथ जाने से गुस्‍सा था पति

हरदोई में थाने के अंदर पत्नी को मारी गोली, प्रेमी के साथ...

Janata Darshan : सीएम योगी बोले- अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं,भूमाफिया के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन

Janata Darshan : सीएम योगी बोले- अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं,भूमाफिया के खिलाफ...

यूपी में मकर संक्रांति पर इस दिन रहेगा अवकाश, स्कूल भी 15 जनवरी तक रहेंगे बंद

यूपी में मकर संक्रांति पर इस दिन रहेगा अवकाश, स्कूल भी 15...

VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान

VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन...

यूपी में फिर चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया जारी घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में फिर चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया...

अल-फलाह यून‍िवर्सिटी को ED मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कुर्क करने की तैयारी, ट्रस्ट के लिए बड़ा झटका

अल-फलाह यून‍िवर्सिटी को ED मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कुर्क करने...