  3. Swiggy : स्विगी ने बंद किया 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाला ऐप,लॉन्च होने के एक साल बाद क्लोज करने का फैसला

बेंगलुरु स्थित प्रमुख फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल के अनुसार, सेवा शुरू करने के एक साल से भी कम समय में 10-15 मिनट में भोजन पहुंचाने वाली अपनी स्टैंडअलोन ऐप स्नैक को बंद कर दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान
