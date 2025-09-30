  1. हिन्दी समाचार
  3. ट्रॉफी विवाद के बाद ACC की बैठक आज, नकवी को घेरने की तैयारी में बीसीसीआई

ACC meeting in Dubai: एशिया कप 2025 फाइनल में उपजे ट्रॉफी विवाद के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की आज (30 सितंबर को) बैठक होनी है। यह बैठक दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में होनी है। इस बैठक में ट्रॉफी विवाद का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है, जहां बीसीसीआई की ओर से एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का विरोध जताने की पूरी संभावना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- पीएम मोदी के बयान पर सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है...

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसीसी की बैठक मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। मूल रूप से बैठक का एजेंडा एसीसी की वार्षिक आम बैठक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था, जिसे जुलाई में ढाका में स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, एशिया कप ट्रॉफी विवाद, विशेष रूप से इस आयोजन से जुड़े तनावों को देखते हुए, चर्चा में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में नहीं है। बीसीसीआई ने एसीसी सदस्यों के साथ एक निर्धारित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने की योजना के संकेत दिए हैं।

बता दें कि एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी थी, लेकिन ट्रॉफी प्रदान करने का समारोह विवादों से भरा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी, दोनों के अध्यक्ष होने के नाते, मोहसिन नक़वी ने स्वयं ट्रॉफी प्रदान करने पर अड़े रहे। जिसके कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया जब भारतीय टीम ने नक़वी से ट्रॉफी स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त की। जिसके बाद नकवी वापस लौट गए और उनके साथ एक स्टाफ भी ट्रॉफी लेकर चला गया। फिर भारत ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, “हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है। इसलिए हम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) तक ले जाएगा। बीसीसीआई नवंबर की शुरुआत में होने वाले एक सम्मेलन में इस मुद्दे को आईसीसी के ध्यान में लाने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई औपचारिक विरोध दर्ज कराएगी। सैकिया ने कहा, “हम निश्चित रूप से यही (विरोध) करने जा रहे हैं।”

पढ़ें :- केंद्र सरकार को पहलगाम हमले के पीड़ितो के लिए संवेदना है तो एशिया कप की कमाई कर दे दान- पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज
ट्रॉफी विवाद के बाद ACC की बैठक आज, नकवी को घेरने की तैयारी में बीसीसीआई

