भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था

नई दिल्ली। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद मैदान पर बवाल मच गया था। भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद बाद भी कप नहीं लिया था। इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रुमख मोहसिन नकवी (Pakistan Cricket Board chief Mohsin Naqvi) भारत के आगे झुक गए हैं। नकवी ने एसीसी की बैठक में कहा कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमें नई पहल करनी चाहिए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले जाएं।

भारत ने रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद भी भारतीय टीम को मैदान पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक विवाद बढ़ता देख एशियन क्रिकेट काउंसिल (Asian Cricket Council) के चीफ मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) से माफी मांग ली है। नकवी ने बीसीसीआई से खेद व्यक्त करते हुए स्वीकारा है कि स्थिति इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए थी। इसके बाद भी वह अपने रुख पर अड़े हुए है। उन्होने साफ तौर पर कहा है कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एसीसी के ऑफिस आना होगा।

बता दे कि एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद भारत की टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (ACC President Mohsin Naqvi) से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। नकवी एसीसी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (pakistan cricket board) के अध्यक्ष हैं। मैच के बाद ट्रॉफी देने के लिए नकवी काफी देर मंच पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय टीम ट्रॉफी लेने मंच पर नही गई। जिसके बाद अधिकारी ट्रॉफी लेकर वापस चले गए। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla, Vice President of the Board of Control for Cricket in India) ने मोहसिन नकवी से बार-बार एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने की मांग की है।