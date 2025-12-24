अभिनेता अनुपम खेर ने बुधवार को अपने साथी एक्टर और अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक अनिल कपूर को दिल से शुभकामनाएं दीं। बुधवार को अनिल कपूर अपना 69 वां जन्मदिन मना रहे है। अभिनेता अनिलक कपूर के फैंस, दोस्तों और इंडस्ट्री के साथियों की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उन्हें शुभकामनाएं दी है।
मुंबई। अभिनेता अनुपम खेर (Actor Anupam Kher) ने बुधवार को अपने साथी एक्टर और अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक अनिल कपूर (Anil Kapoor) को दिल से शुभकामनाएं दीं। बुधवार को अनिल कपूर अपना 69 वां जन्मदिन मना रहे है। अभिनेता अनिलक कपूर के फैंस, दोस्तों और इंडस्ट्री के साथियों की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उन्हें शुभकामनाएं दी है।
अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे दोस्त कपूर साहब। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे। आप एक महान और केयरिंग दोस्त हैं, जैसा कोई भी मांग सकता है। मेरे लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। जानबूझकर और अनजाने में आपकी बारीकियों और साफगोई के लिए धन्यवाद। आप हमारे समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट बिजनेस पर लगातार राज किया है, लेकिन दिल से आप बहुत प्यारे, केयरिंग और समझदार हैं। आपको लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी की शुभकामनाएं। अनुपम खेर और अनिल कपूर लंबे समय से करीबी दोस्त हैं और अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। उन्होंने हम आपके दिल में रहते हैं, राम लखन, रूप की रानी चोरों का राजा और हमारा दिल आपके पास है जैसी सुपरटि फिल्मों में साथ में काम किया है। 2023 में अपने सबसे करीबी, दिवंगत सतीश कौशिक के निधन के बाद, दोनों एक्टर्स एक इमोशनल मुलाकात के लिए साथ आए थे। यह सतीश कौशिक की जयंती पर था।खेर और कपूर ने उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दी। एक समय पर, जब अनिल कपूर से दिवंगत एक्टर के साथ अपने रिश्ते की यादें शेयर करने के लिए कहा गया था, तो वह स्टेज पर जाते समय फूट-फूट कर रो पड़े। अनिल कपूर ने सतीश के साथ कई फिल्मों में काम किया था।