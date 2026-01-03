अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर, दिल्ली में शुरू होने जा रही है शूटिंग

मुंबई। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Veteran actor Anupam Kher) ने अपनी 550वीं फिल्म खोसला का घोसला-2 (Khosla Ka Ghosla 2 movie) पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस मील के पत्थर को अपनी ज़िंदगी और करियर का इंटरवल पॉइंट बताया और लगातार सपोर्ट के लिए दर्शकों सहित फिल्म इंडस्ट्री का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते हुए, खेर ने पिछले साल कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) में एक इंटरनेशनल डायरेक्टर के साथ हुई बातचीत को याद किया। जिन्होंने उनकी फिल्मों की संख्या जानने के बाद उन्हें इंडियन सिनेमा का मैराथन मैन (The Marathon Man of Indian Cinema) कहा था।

अभिनेता अनुपम खेर (actor Anupam Kher) ने कहा कि आज जब मैं अपनी 550वीं फिल्म खोसला का घोसला-2 शुरू कर रहा हू, तो मेरा दिल आभार और धन्यवाद से भर गया है। खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा जब वह 3 जून 1981 को सपनों के शहर (city ​​of dreams) कहे जाने वाले मुंबई आए थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस 550 फिल्मों के मुकाम तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खोसला का घोसला-2 (Khosla Ka Ghosla 2 movie) के लिए अपना पहला शॉट शुरू होने जा रहा है। इस बात पर ज़ोर देते हुए उन्होने कहा कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ देने के लिए है। अभिनेता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह अभी अपने करियर के बीच में ही पहुंचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और उन्होंने अपने आशावाद, लगन और मज़बूत काम करने के तरीके को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया, जिसने उन्हें इतने सालों तक बनाए रखा है। बस आपकी जानकारी के लिए, मुझे सच में लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ देने को है और बहुत कुछ करने को है। मैं अपनी ज़िंदगी और अपने करियर के सिर्फ़ इंटरवल पॉइंट पर पहुंचा हूं। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती! मेरा आशावाद, मेरा कभी हार न मानने वाला रवैया और कड़ी मेहनत करने की मेरी क्षमता मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। खेर ने कहा कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को-एक्टर्स, टेक्नीशियंस और दर्शकों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनके सपोर्ट के बिना सिनेमा में उनका यह लंबा सफर संभव नहीं होता। उन्होंने दर्शकों के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन के बिना 550 फिल्मों का यह मील का पत्थर हासिल करना संभव नहीं होता। लेकिन इतने सालों तक मेरा टिके रहना सिर्फ़ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मुझे मेरे सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को-एक्टर्स, टेक्नीशियंस और सबसे बढ़कर मेरे दर्शकों से सपोर्ट मिला। आपके सपोर्ट के बिना इस मुकाम तक पहुंचना कभी संभव नहीं होता। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर ने हाल ही में अपनी दूसरी फिल्म तन्वी द ग्रेट डायरेक्ट की है, जिसमें डेब्यू करने वाली शुभांगी दत्त लीड रोल में हैं।