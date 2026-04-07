बेटे को लेकर अभिनेता परेश रावल ने कही बड़ी बात, कहा सिर झुकाकर करता है हर काम

नई दिल्ली। अभिनेता परेश रावल फिल्म इंडस्ट्री में अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस देखकर कई एक्टर्स ने अपनी कला को बेहतर बनाना सीखा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनके बेटे आदित्य रावल, जो हाल ही में शानदार काम कर रहे हैं ने भी उनसे कीमती सबक सीखे होंगे। साथ ही परेश रावल का मानना ​​है कि सीखना दोनों तरफ से होता है। उन्होंने अपने बेटे समेत नई पीढ़ी से भी नई चीज़ें सीखी हैं, जिससे पता चलता है कि आप कितने भी अनुभवी क्यों न हों, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। परेश ने बताया कि उन्हें आदित्य में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। एक्टिंग के मामले में मैं पहले आया हूं, मेरा तजुर्बा मेरी ट्रेनिंग अलग है। मैं मेरे बेटे से यही सीखा हूं कि ईमानदारी के साथ काम करो। सिर झुकाकर काम करता है वो और बहुत बैलेंस्ड बच्चा है वो। उन्होने कहा कि मेरा अनुभव और मेरी ट्रेनिंग अलग है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने बेटे से सीखी है, वह है ईमानदारी से काम करना। वह अपना सिर नीचे रखता है और फोकस्ड रहता है।

परेश रावल ने कहा किकई बार डिबेट के दौरान उनके विचार उनके बच्चों के विचारों से मेल नहीं खाते, लेकिन जब वह बाद में इस पर सोचते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे असल में सही थे। मैं सच में खुशकिस्मत हूं कि मेरे दोनों बेटे अनिरुद्ध और आदित्य हैं। दोनों बहुत बैलेंस्ड बच्चे हैं। उनके साथ डिबेट करो तो उनके विचार आपके विचारों से सहमत नहीं होते होंगे लेकिन थोड़ी आंख बंद करके सोचे तो सही बात बोलते हैं। मैं तो यह मानता हूं सोसाइटी में दो अच्छे एक्टर्स तो आए ही पर दो अच्छे इंसान आए यह मैं समझता हूं। जब आप उनसे डिबेट करते हैं, तो हो सकता है कि उनके विचार हमेशा आपके विचारों से मेल न खाएं, लेकिन अगर आप खुले दिमाग से सोचते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वे अक्सर सही होते हैं। मेरा मानना ​​है कि सोसाइटी को सिर्फ दो अच्छे एक्टर्स ही नहीं, बल्कि दो अच्छे इंसान भी मिले हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि आदित्य हाल ही में अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार में विलेन के रोल में दिखे थे। वह अगली बार सान्या मल्होत्रा ​​के साथ सुंदर पूनम में दिखेंगे। दूसरी तरफ उनके पापा परेश रावल अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बांग्ला की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, स्वर्गीय असरानी, ​​तब्बू, राजपाल यादव और वामिका गब्बी भी हैं। फिल्म को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के एक डिवीजन बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है। इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। यह 16 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होगी।