अभिनेता रणवीर शौरी ने एआर रहमान के विवादित बयान पर की टिप्पणी, कहा- अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है

मुंबई। अभिनेता रणवीर शौरी (Actor Ranvir Shorey) ने म्यूज़िक कंपोज़र एआर रहमान (Music composer AR Rahman) के हालिया विवादित बयानों पर रिएक्ट किया है। ऑस्कर विजेता म्यूज़िशियन ने बदलते पावर डायनामिक्स के बारे में बात की थी। BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि हाल के सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री (film industry) में उनका काम धीमा हो गया है। उन्होंने इसका कारण पिछले आठ सालों में बदलते पावर डायनामिक्स को बताया था। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और फिल्म जगत के कई लोगों ने इस पर रिएक्ट किया।

अभिनेता रणवीर शौरी ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह किसी सांप्रदायिक कारण से है। यह दावा करते हुए कि उन्होंने असल में सुना है कि कंपोज़र बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो एक कारण हो सकता है। मैं किसी और की ज़िंदगी पर कमेंट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। मुझे यकीन है कि उनके अपने कारण होंगे। शौरी ने इसके बाद एक्टर ने इंडस्ट्री में खुद झेले गए भेदभाव के बारे में बात की। उन्होने कहा कि उनके अपने संघर्ष सांप्रदायिक प्रकृति के नहीं थे, बल्कि ज़्यादातर पावर और पॉलिटिक्स के बारे में थे। शौरी ने यह भी कहा कि हर कलाकार को इंडस्ट्री में अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और सिर्फ एक तरह के भेदभाव को दोष देने से किसी को भी अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलती। लेकिन जब भेदभाव की बात आती है, तो मैंने ऐसे भेदभाव का सामना किया है जो सांप्रदायिक प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक और सामंती हैं। आपका करियर इस बात से तय होता है कि आप उन भेदभावों से कैसे निपटते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे खिलाफ भेदभाव है और इसीलिए मुझे काम नहीं मिला तो यह हर किसी का संघर्ष है।