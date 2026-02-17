अभिनेता सलमान खान पहुंचे अस्पताल, परिवार में फैला दुख

  1. हिन्दी समाचार
दबंग सुपर स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की सही मेडिकल वजह परिवार ने ऑफिशियली नहीं बताई है और उनकी हालत पर और अपडेट का इंतज़ार है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आने के कुछ ही देर बाद सुपरस्टार सलमान खान को हॉस्पिटल पहुंचते देखा गया।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। दबंग सुपर स्टार सलमान खान (Dabangg Superstar Salman Khan) के पिता सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की सही मेडिकल वजह परिवार ने ऑफिशियली नहीं बताई है और उनकी हालत पर और अपडेट का इंतज़ार है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आने के कुछ ही देर बाद सुपरस्टार सलमान खान को हॉस्पिटल पहुंचते देखा गया। एक्टर को भारी सिक्योरिटी के बीच काली टी-शर्ट और कैप पहने हुए हॉस्पिटल से निकलते देखा गया।

अभिनेता सलमान खान अस्पताल के बाहर जमा मीडिया कर्मियों से बात नहीं की है। सलीम की बेटी अलवीरा खान अग्निहोत्री, दामाद और एक्टर आयुष शर्मा को भी हॉस्पिटल पहुंचते देखा गया। सलीम खान ने नवंबर 2025 में अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे असरदार लोगों में से एक हैं। मशहूर स्क्रीनराइटर जोड़ी सलीम-जावेद के साथ मिलकर उन्होंने कई यादगार फ़िल्में लिखीं है, जिन्होंने 1970 के दशक में मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा को नया रूप दिया। उनके सबसे मशहूर कामों में फिल्म शोले, ज़ंजीर और दीवार शामिल हैं। इन फ़िल्मों ने न सिर्फ़ ज़बरदस्त कमर्शियल सफलता हासिल की, बल्कि कल्चर पर भी गहरा असर डाला। दशकों से उनकी कहानी कहने के तरीके और कैरेक्टर आर्क को बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन युग को बताने और फ़िल्ममेकर्स और राइटर्स की कई पीढ़ियों को प्रभावित करने का क्रेडिट दिया जाता है।

