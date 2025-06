एक्ट्रेस निक्की तंबोली येलो साड़ी में ढा रही हैं कहर, अपनी देसी अदा से फैंस को बनाया दीवाना

Nikki Tamboli Desi Look : निक्की तंबोली (Actress Nikki Tamboli) ने एक बार फिर अपने स्टनिंग और ग्लैमरस अंदाज़ से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। इस बार एक्ट्रेस ने येलो कलर की डीप नेक साड़ी पहनकर देसी स्टाइल में फोटोज़ शेयर की हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। खुले बाल, ब्रालेस ब्लाउज और मस्तीभरे पोज़ के साथ निक्की का यह हॉट अंदाज़ फैन्स को खूब पसंद आ रहा है। निक्की ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा – “Me justtttttt being a little filmy in this weather 🌧️… kindly don’t judge 😂🤣”. इसके साथ उन्होंने #beingfilmy और #selflove जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जो उनके इस लुक की थीम को बखूबी दर्शाता है।

इन तस्वीरों में निक्की पूलसाइड के पास येलो ट्रांसपेरेंट साड़ी में कातिल अदाएं बिखेरती नजर आ रही हैं। उनकी पोजिंग और कैमरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर साबित करता है कि वह सोशल मीडिया की असली सेंसेशन हैं। इस पोस्ट को अब तक 2.6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

निक्की तंबोली का देसी अवतार:

निक्की का ये देसी लुक साबित करता है कि वह वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ-साथ ट्रेडिशनल में भी उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं। उनका यह साड़ी लुक न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि मानसून वेदर के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन भी बन गया है। निक्की को हाल ही में कुछ म्यूजिक वीडियोज और इवेंट्स में देखा गया है, और उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में उनके हर नए पोस्ट को लेकर फैंस की दीवानगी और उत्सुकता साफ नज़र आती है।