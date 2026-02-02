अभिनेता धनुष की फिल्म में अभिनेत्री श्रीलीला की इंट्री, राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म D55 के निर्देशक

मुंबई। एक्ट्रेस श्रीलीला धनुष के अगली फिल्म D55 में काम करने जा रही है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर टीम के साथ श्रीलीला की तस्वीरों के साथ इस खबर की पुष्टि की। मेकर्स ने लिखा आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। फिल्म D55 में अभिनेत्री श्रीलीला का शानदार स्वागत है। यह अपडेट अभिनेता धनुष के फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि के कुछ दिनों बाद आया।

वंडरबार फिल्म्स ने एक्स पर यह अपडेट पोस्ट किया, जिसमें प्रोजेक्ट को एक शानदार नई शुरुआत बताया और वे इस फिल्म के लिए आर टेक स्टूडियोज के साथ टीम बना रहे हैं। अमरन फिल्म निर्माता राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर देंगे। फिल्म D55 की कहानी और बाकी कलाकारों के बारे में और जानकारी अभी सामने नहीं आई है। काम की बात करें तो, धनुष आखिरी बार आनंद एल. राय की हिंदी फिल्म तेरे इश्क में दिखे थे। यह फिल्म शंकर नाम के एक आदमी की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद बदल जाती है। यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तेरे इश्क में गुलशन कुमार की टी-सीरीज़ और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। इसे आनंद एल. राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। धनुष एक्शन-थ्रिलर फिल्म कारा में भी नज़र आएंगे, जिसे पोर थोज़िल फेम विग्नेश राजा ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हुए अपने पिछले कामों के नतीजों का सामना करता है।