अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रंता फिल्म अक्यूज्ड में दिखंगी लीड रोल में

मुंबई। अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रंता, धर्मा प्रोडक्शंस की अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म अक्यूज्ड में मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी। फिल्म अक्यूज्ड एक मशहूर लंदन-स्थित डॉक्टर की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी यौन दुराचार के आरोप लगने के बाद बिखरने लगती है। जैसे-जैसे लोगों की नज़रें उन पर बढ़ती हैं, फिल्म दिखाती है कि इसका उनके करीबी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है और कैसे धारणा सच्चाई पर हावी हो सकती है। यह कहानी लगातार लोगों की नज़र में रहने के बीच विश्वास, भरोसे और वफादारी जैसे विषयों पर रोशनी डालती है और इंसानी व्यवहार और नैतिक संघर्ष का एक गहरा नज़रिया पेश करती है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए फिल्म अक्यूज्ड की टीम ने कहा कि अक्यूज्ड एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ रह जाती है। क्योंकि यह इंसानी व्यवहार या नैतिक संघर्ष को आसान बनाने से इनकार करती है। अनुभूति ने एक बहुत ही बारीकी से बनी फिल्म बनाई है, जो महिलाओं को एक ऐसी कहानी के केंद्र में रखती है जिसे हम शायद ही कभी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति, धारणा और विश्वास लगातार बदलते रहते हैं। कोंकणा और प्रतिभा के फिल्म में मुख्य भूमिका में होने से, हम एक ऐसे रिश्ते को देख रहे हैं जिसकी परीक्षा सिर्फ़ आरोप से नहीं, बल्कि शक से भी होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे संयम, सहानुभूति और हिम्मत के साथ बताया गया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है।