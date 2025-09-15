अडानी को नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का मिल रहा फायदा, बिहार में पावर प्लांट लगाने के लिए एक रुपए प्रतिवर्ष पर दे दी गई जमीन: पवन खेड़ा

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1,050 एकड़ जमीन ‘राष्ट्र सेठ’ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रतिवर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, तब वहां के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया, ताकि वह धरना न दे सकें। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो उससे पहले पावर प्लांट का प्रोजेक्ट और धारावी गौतम अडानी को दे दिया। इसी तरह, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए। ये बहुत लंबी लिस्ट है और जब BJP को लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो उससे पहले गौतम अडानी को सौगात दे जाती है।

पवन खेड़ा ने कहा, नरेंद्र मोदी बिहार से जाते-जाते अपने दोस्त अडानी को 1,050 एकड़ जमीन देने जा रहे हैं। ये 2,400 मेगावॉट का प्रोजेक्ट है, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। हालांकि, उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। लेकिन बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दे दिया गया। बिहार की जमीन पर, बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली-बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। ये लूटने के बाद ‘डबल लूट’ है। अडानी को नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का फायदा मिल रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, BJP पहले ‘एक पेड़, मां के नाम’ जैसा अभियान चलाती है। फिर उसी जमीन को-जिसे किसान मां के समान मानता है-उसकी कीमत 1 रुपए लगाती है। किसानों को धमकाकर, जबरदस्ती पेंसिल से दस्तखत कराए गए और उनकी जमीन ली गई। फिर इसी प्लांट से निकली बिजली बिहार के लोगों को 6.75 रुपए/यूनिट के दर से बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए ये दर 3 से 4 रुपए है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए बिहार को कुछ इसी तरह से लूट रहे हैं और यही सब करके बिहार को ‘बीमारू राज्य’ बना दिया गया। बिहार से सरकार जमीन छीन रही है, कोयला ले रही है, पेड़ काट रही है और उन्हीं लोगों को 6.75 रुपए में बिजली बेच रही है- आखिर ये कहां का न्याय है? इसके साथ ही कहा, हैरानी इस बात की है कि, इन मुद्दों पर खबर क्यों नहीं होती है? क्यों इसपर कोई डिबेट नहीं होती है? हमने मीडिया के सामने सारी बातें रख दी हैं और अब सबकुछ देश की मीडिया और बिहार की जनता के हाथ में है।