Aether Rizta : एथर ने रिज़्टा और 450 ई-स्कूटर के लिए किफायती BaaS मॉडल लॉन्च किया, जानें   कीमतें और  बायबैक प्रोग्राम

Aether Rizta : बेंगलुरु स्थित इस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एथर एनर्जी ने बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन, एक विस्तारित बायबैक प्रोग्राम और एक व्यापक वारंटी पैकेज पेश किया है। ये ऑफर खरीदारों की तीन बड़ी चिंताओं को दूर करता है: उच्च प्रारंभिक लागत, अनिश्चित पुनर्विक्रय मूल्य और दीर्घकालिक रखरखाव ।

शुरुआती कीमत

Baas मॉडल के साथ, ग्राहकों को अब स्कूटर और बैटरी के लिए एक साथ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे एथर रिज़्टा को 75,999 रुपये और 450 सीरीज़ को 84,341 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। बैटरी को अलग से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैटरी के उपयोग का बिल मासिक योजनाओं के माध्यम से लिया जाता है, जो 48 महीने के पैकेज पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। जिसमें न्यूनतम प्रतिबद्धता 1,000 किलोमीटर प्रति माह है। इस आॅफर को और भी आकर्षक बनाने के लिए, एथर BaaS ग्राहकों को अपने फ़ास्ट चार्जिंग नेटवर्क का एक साल का फ्री एक्सेस दे रहा है।

एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम

कंपनी अपने एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम (Assured Buyback Program) को भी मज़बूत कर रही है, जिसके तहत ओडोमीटर रीडिंग (odometer reading ) के आधार पर, तीन साल बाद स्कूटर की कीमत का 60% और चार साल बाद 50% तक वापस मिलने का वादा किया गया है। यह पहल, जो पहले केवल चुनिंदा मामलों में ही उपलब्ध थी, अब सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।