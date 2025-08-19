  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Aether Rizta : एथर ने रिज़्टा और 450 ई-स्कूटर के लिए किफायती BaaS मॉडल लॉन्च किया, जानें   कीमतें और  बायबैक प्रोग्राम

Aether Rizta : एथर ने रिज़्टा और 450 ई-स्कूटर के लिए किफायती BaaS मॉडल लॉन्च किया, जानें   कीमतें और  बायबैक प्रोग्राम

बेंगलुरु स्थित इस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एथर एनर्जी ने बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन, एक विस्तारित बायबैक प्रोग्राम और एक व्यापक वारंटी पैकेज पेश किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Aether Rizta : एथर ने रिज़्टा और 450 ई-स्कूटर के लिए किफायती BaaS मॉडल लॉन्च किया, जानें   कीमतें और  बायबैक प्रोग्राम

Aether Rizta : एथर ने रिज़्टा और 450 ई-स्कूटर के लिए किफायती...

Bhadrapad Amavasya 2025 : इस महीने कब पड़ेगी भाद्रपद अमावस्या , जानिए स्नान और दान का शुभ मुहूर्त

Bhadrapad Amavasya 2025 : इस महीने कब पड़ेगी भाद्रपद अमावस्या , जानिए...

19 अगस्त 2025 का राशिफल : कला योग के शुभ योग में बजरंगबली की मेष, मिथुन सहित 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा, देखें अपना राशिफल

19 अगस्त 2025 का राशिफल : कला योग के शुभ योग में...

Pitru Paksha 2025 : इस दिन से शुरू हो रहा पितृ पक्ष , जानें तिथि्  ,  श्राद्ध और तर्पण

Pitru Paksha 2025 : इस दिन से शुरू हो रहा पितृ पक्ष...

राहुल और तेजस्वी ने देव सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की पूजा, रहस्यमयी मंदिर की 1 रात में बदल गई थी दिशा, दर्शन से पूर्ण होती है हर मनोकामना

राहुल और तेजस्वी ने देव सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की पूजा,...

Lalita Saptami 2025 : ललिता सप्तमी व्रत से मिलता है  संतान की दीर्घायु और स्वस्थ  रहने का वरदान ,  जाने तिथि

Lalita Saptami 2025 : ललिता सप्तमी व्रत से मिलता है  संतान की...