  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास पहुंची महिला, झाड़-फूंक के बहाने कर किया रेप

शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास पहुंची महिला, झाड़-फूंक के बहाने कर किया रेप

पी के मथुरा जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां नौझील इलाके में एक 35 वर्षीय महिला के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने मथुरा पुलिस (Mathura Police) को बताया कि उसने संतान सुख पाने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी थी, लेकिन तांत्रिक ने उसका दुष्कर्म (Rape) किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मथुरा। यूपी के मथुरा जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां नौझील इलाके में एक 35 वर्षीय महिला के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने मथुरा पुलिस (Mathura Police) को बताया कि उसने संतान सुख पाने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी थी, लेकिन तांत्रिक ने उसका दुष्कर्म (Rape) किया। एसपी (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत (SP Suresh Chandra Rawat) ने बताया कि पीड़िता शादीशुदा है और उसे आठ साल से कोई संतान नहीं थी। शनिवार को वह 45 वर्षीय तांत्रिक मुश्ताक अली (Tantrik Mushtaq Ali) के पास गई, जिसने उसे यह कहकर बुलाया कि वह किसी तांत्रिक विधि से उसे संतान सुख दिला सकता है। लेकिन तांत्रिक ने वहां महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर रेप किया।

पढ़ें :- बर्थ पर सो रही युवती को जीआरपी के जवान ने किया बेड टच, अधिकारियों ने किया संस्पेंड

पीड़िता के बयान के आधार पर मुश्ताक अली (Mushtaq Ali) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और मथुरा पुलिस (Mathura Police) उसकी तलाश कर रही है।

एसपी रावत ने कहा कि इस मामले में तेजी से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में चुप न रहें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

महिलाओं की सुरक्षा पर उठ रहे सवा

इस घटना से इलाके के लोगों में रोष है। महिला सुरक्षा ( Women Safety) पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से सहयोग मांगा है ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके।

पढ़ें :- CM पोर्टल पर की शिकायत तो चौकी इंचार्ज ने किसान को बुलाकर प्राइवेट पार्ट पर मारी लात...वीडियो शेयर कर सपा सांसद ने सरकार को घेरा

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सामाजिक जागरूकता (Social Awareness) और ऐसे मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ही महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है। अपराधियों को सजा मिल सकती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे और न उनसे जो ‘उप’ हैं पर हैं चुप...69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे और न उनसे जो ‘उप’...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट, रविवार को सोनभद्र में रिकॉर्ड बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क...

शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास पहुंची महिला, झाड़-फूंक के बहाने कर किया रेप

शादी के 8 साल बाद नहीं हुई संतान, तो तांत्रिक के पास...

Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की बीच सड़क पर करने लगी रोमांस, पुलिस ने काटा भारी चालान

Bike Romance Video : बॉयफ्रेंड से लिपट बाइक की फ्यूल टैंक बैठी...

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको हनुमान जी का अवतार कहना अतिरंजना होगा

नीम करौली बाबा को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले- उनको...