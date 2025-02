दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने के बाद आतिशी का ऐलान, बोलीं- BJP सरकार से महिलाओं को 2500 रुपये दिलवाकर ही रहेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष (Leader of Opposition in Delhi Assembly, Atishi) होंगी। इसकी औपचारिक घोषणा गोपाल राय (Gopal Rai) ने की है। उन्होंने कहा कि आतिशी सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। संदीप पाठक को पर्यवेक्षक चुना गया था। आतिशी के नाम का प्रस्ताव संजीव झा ने रखा। सभी विधायक की राय ली गई।

इसके बाद सर्वसम्मति से आतिशी (Atishi) को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। आप विधायक दल की इस बैठक में विधानसभा सत्र के एजेंडे को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने जो वादे किए थे, जिनके आधार पर दिल्ली की जनता ने उसे चुना है। अगर वो उन वादों से मुकरती है तो सदन में मुद्दा उठाया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष बनने पर क्या बोलीं आतिशी?

नेता प्रतिपक्ष बनने पर दिल्ली की पूर्व सीएम और कालकाजी से आप विधायक आतिशी (Former Delhi CM and AAP MLA from Kalkaji Atishi) ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली के लोगों ने विपक्ष की भूमिका दी है। अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर हम निभाएंगे। जो वादे दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किए, उनको पूरा आम आदमी पार्टी कराएगी। सबसे महत्वपूर्ण 2500 रुपए पर पहली कैबिनेट में पास होगी, मोदी जी की गारंटी थी लेकिन पूरी नहीं हुई।

दिल्ली की जनता से वादा है सीएम रेखा गुप्ता से 2500 हजार रुपए दिलवाकर रहेंगे। बीजेपी ने वादे किए उनको पूरा कराना है। यह हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। आप की सरकार ने जो काम किए। उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी तो दिल्ली के हक के लिए लड़ेंगे।

स्वास्थ मंत्री ने भी बोला है कुछ

मोहल्ला क्लीनिक बंद होंगे। कैग रिपोर्ट को मैंने स्पीकर को भेजा था। चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में चली गई थी रिपोर्ट। बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है यह भ्रामक है। हम भी चाहते हैं कि कैग रिपोर्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो दिल्ली के सामने आए।

विधानसभा का सत्र कल से

दिल्ली की आठवीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 24 फरवरी से शुरू होगा और यह 27 फरवरी को खत्म होगा। इस सत्र में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर CAG की 14 लंबित रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। सत्र के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) सदन में अभिभाषण देंगे और सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष का चुनाव 27 फरवरी को

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 27 फरवरी को जारी रहेगी। उसी दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी ने पार्टी ने वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट को क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामित किया है। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी और मनजिंदर सिंह सिरसा इसका समर्थन करेंगे।

अरविंदर सिंह लवली बने प्रोटेम स्पीकर

गुप्ता और बिष्ट दोनों का चुनाव निश्चित माना जा रहा है क्योंकि 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 48 विधायक हैं। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। लवली सदन की बैठक शुरू होने से लेकर नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सदन के नए सदस्य प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेंगे।