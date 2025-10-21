Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश यादव बोले-रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं...

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने अयोध्या में 9 वां दीपोत्सव मनाया। इसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित 21 प्रसंगों की झांकियां निकली, 3D लाइट शो और 2128 अर्चकों ने की महाआरती की, साथ ही करीब 26 लाख दियो को जलाया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने अयोध्या में 9 वां दीपोत्सव मनाया। इसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित 21 प्रसंगों की झांकियां निकली, 3D लाइट शो और 2128 अर्चकों ने की महाआरती की, साथ ही करीब 26 लाख दियो को जलाया गया। लेकिन इन सब चकाचौंध के बीच इस दीपोत्सव के बाद यूपी का एक और असली चेहरा दिखाई दिया। इसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

पढ़ें :- पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी

अब सवाल  उठता है कि जिस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के लौटने पर पूरे शहरों को जगमगाया था, वहीं बाद में जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखाई दिया कि प्रदेश के गरीबों की जिंदगियों में कितना अंधेरा है? अयोध्या में दीपोत्सव के खत्म होते ही लोगों ने दियों से तेल बोतलों में भरना शुरू कर दिया, और ये कुछ लोगों नहीं थे, बल्कि दियो से तेल इकट्ठा करने वाले सैकड़ों लोग थे, जिस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कि सच तो ये दृश्य हैं वो नज़ारा नहीं जिन्हें दिखाकर लोग चले गये। रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। इससे पहले भी अखिलेश यादव दियो पर योगी सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चे पर सवाल उठा चुके हैं और इस पैसे को ऐसे काम में लगाने की बात कह चुके हैं, जिससे लोगों की जिंदगी में हमेशा उजाला रहे।

दिये बुझाने का अधर्म कर रही है भाजपा सरकार : सुरेंद्र राजपूत

अयोध्या दीपोत्सव की एक और वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत कहा कि जलते दिये बुझाना अधर्म है और ये अधर्म भाजपा सरकार कर रही है!” उनके द्वारा शेयर की गई वीडियो सफाई कर्मचारी दीपोत्सव के बाद जलते दियों का झाड़ू से सकेर रहे हैं।

सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सनातन धर्म में जलते हुए दिये बुझाना अशुभ माना जाता है धर्म विरुद्ध माना जाता है पाप माना जाता है। लेकिन भाजपा है कि मानती नहीं। भाजपा सरकार अयोध्या में दिये जला कर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है पर उन्ही दियो को बुझा कर अशुभ कर देश को देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही है।

पढ़ें :- Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
