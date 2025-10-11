  1. हिन्दी समाचार
  3. शाहरुख खान पर मुकदमा करने के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर वानखेडे को पाकिस्तान और बंग्लादेश से मिल रही है धमकी

एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे को पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकी भरे मैसेज आ रहे है। यह जानकारी खुद पूर्व जोनल डायरेक्टर ने दी। उन्होने बताया कि जब से उन्होने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान सहित नेटफ्लिक्स पर मुकदमा दर्ज करवाया है तब से धमकी भरे मैसे आ रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Former NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede) को पाकिस्तान और बांग्लादेश (Pakistan and Bangladesh) से धमकी भरे मैसेज आ रहे है। यह जानकारी खुद पूर्व जोनल डायरेक्टर ने दी। उन्होने बताया कि जब से उन्होने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान सहित नेटफ्लिक्स पर मुकदमा दर्ज करवाया है तब से धमकी भरे मैसे आ रहे है।

हाल ही में ने​टफ्लिकस पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के द्धारा डायरेक्टर की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (bads of bollywood) स्ट्रीम हुई है तब से समीर वानखेडे और शाहरुख खान के बीच विवाद शरु हो गया है। समीर वानखेड़े ने बताया कि इस वेब सीरीज के माध्यम से उनकी छवी खराब की जा रही है। इस कारण उन्होने शाहरुख खान और उनकी पत्नी की कंपनी रेड चिली सहित नेटफ्लिक्स पर दो करोड़ के मानहानी का मुकदमा किया है। वानखेड़े ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद से पाकिस्तान और बॉग्लादेश से लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे है। उन्होने कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा।

वानखेड़े ने अपने मुकदमे में प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स (netflix) और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने के रूप में राहत मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (bads of bollywood) में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से वह आहत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा है किया कि यह सीरीज़ नशीली दवाओं (drugs) के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों (enforcement agencies) का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों (law enforcement institutions) में जनता का विश्वास कम होता है।

 

