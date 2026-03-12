जम्मू में हत्या की कोशिश के बाद फारूक अब्दुल्ला का पहला रिएक्शन, बोले-अल्लाह ने मुझे बचा लिया

नई दिल्ली। जेड प्लस एनएसजी सुरक्षा प्राप्त जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने पीछे से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) बाल-बाल बच गए। इस घटना के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उन्होंने इस घटना को लेकर किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया।

यह घटना शहर के बाहरी इलाके ग्रेटर कैलाश में एक शादी समारोह के दौरान हुई। जब फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) कार्यक्रम से निकल रहे थे, तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल (Kamal Singh Jamwal) नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उन पर गोली चलाने का प्रयास किया। हालांकि, गोली अब्दुल्ला को नहीं लगी और वे सुरक्षित रहे। हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती पर इस तरह का हमला चिंता का विषय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah) अपने पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनसे मिलने पहुंचे हैं। बुधवार देर रात एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर हमला हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले पर चिंता जताई और कहा कि यह जानकर राहत मिली कि वह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Omar Abdullah) गुरुवार सुबह अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। गोलीबारी की घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के आवास पर पहले से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

फारूक अब्दुल्ला साहब पर हुए गंभीर हमले के बारे में सुनकर हैरान हूं : पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती

वहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) साहब पर हुए गंभीर हमले के बारे में सुनकर हैरान हूं। यह जानकर राहत मिली कि वह सुरक्षित और ठीक हैं। उम्मीद है कि पुलिस इस सुरक्षा चूक की तह तक पहुंचेगी।

फारूक अब्दुल्ला पर शादी समारोह में हुए जानलेवा हमले की खबर सुनकर गहरा आघात पहुंचा

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने इस घटना को एक गंभीर सुरक्षा चूक बताया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, कि फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर शादी समारोह में हुए जानलेवा हमले की खबर सुनकर गहरा आघात पहुंचा। यह गंभीर सुरक्षा चूक स्वीकार्य नहीं है। शुक्र है कि वह सुरक्षित हैं। इस घटना की पूरी और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।”

पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा,कि फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर हुए इस निंदनीय हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसे अनुभवी नेता के खिलाफ हिंसा बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना।

जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की खबर चिंताजनक और निंदनीय : हुर्रियत कांफ्रेंस

हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी घटना की निंदा करते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा, कि जम्मू में फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर जानलेवा हमले की खबर चिंताजनक और निंदनीय है। यह जानकर राहत मिली कि वह बाल-बाल बच गए। कोई लोडेड हथियार लेकर उनके इतने करीब आया और उन पर गोली चलाई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।