सरकार बनने पर 102 एम्बुलेंस कर्मियों का दैनिक वेतन 320 से बढ़ाकर 540 रुपया किया जाएगा...तेजस्वी यादव का बड़ा वादा

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ​सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार बढ़े वादे किए जा रहे हैं। अब राजद और विपक्ष के नेता ​तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार बनने पर 102 एम्बुलेंस कर्मियों का दैनिक वेतन 320 रुपया से बढ़ाकर 540 रुपया किया जाएगा।

तेजस्वी यादव सोमवार को पटना में “डॉक्टर्स संबोधन” कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों, सामान्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, कुरियर सेवा कर्मियों तथा 102 एम्बुलेंस कर्मियों से संवाद किया। इसके साथ ही कई वादे भी किए।

उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार बनने पर चिकित्सकों को पूर्ण सुरक्षा के साथ साथ नियमित वेतन दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में ट्रान्सफर-पोस्टिंग में भाई-भतीजावाद और भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर RMP- Registered Medical Practitioners, ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी नियुक्ति में समायोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत मेडिकल कुरियर सेवा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और 102 एम्बुलेंस कर्मियों का दैनिक वेतन 320 से बढ़ाकर 540 रुपया किया जाएगा।

