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अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने फिर बहरीन और कुवैत को बनाया निशाना, कहा- अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो युद्ध खत्म करने पर बातचीत होगी समाप्त

Iran's attack on Bahrain and Kuwait : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है और युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रविवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ये कार्रवाई अमेरिकी हमले के जवाब में की गयी है। इसके साथ ही ईरान चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने हमले जारी रखे, तो युद्ध खत्म करने के लिए हो रही बातचीत पूरी तरह से रुक सकती है।

By Abhimanyu 
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Iran’s attack on Bahrain and Kuwait : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है और युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रविवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ये कार्रवाई अमेरिकी हमले के जवाब में की गयी है। इसके साथ ही ईरान चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने हमले जारी रखे, तो युद्ध खत्म करने के लिए हो रही बातचीत पूरी तरह से रुक सकती है।

पढ़ें :- अमेरिका ने ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर की एयरस्ट्राइक, हमले से 8 दिन बाद ही डील टूटी?

दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को ईरान की सीधी निगरानी के बिना फिर से खोलने की कोशिशों के कारण इस इलाके में तनाव और टकराव बढ़ गया है।अमेरिकी नौसेना की देखरेख में काम करने वाली एक मल्टीनेशनल समुद्री संस्था ने शनिवार को कहा कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान के पास एक रास्ते का विस्तार करेगी जिससे आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही हो सके — इस कदम से तेहरान के साथ एक नया टकराव शुरू हो सकता है।

ईरान का कहना है कि युद्ध के बाद इस जलडमरूमध्य पर सिर्फ़ उसका ही नियंत्रण होना चाहिए। यह दावा दशकों से चली आ रही उस आम राय को चुनौती देता है जिसके तहत इसे सभी के लिए खुला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र माना जाता रहा है, भले ही यह ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र में स्थित है। हाल के दिनों में तेहरान ने ओमान के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर दो बार हमले किए हैं, जबकि इन जहाजों को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का समर्थन प्राप्त था।

अमेरिका ने ईरान पर किया दूसरा हमला

रविवार तड़के कुवैत पर हुआ हमला, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रोकने के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पहला हमला था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी नौसेना की देखरेख में काम करने वाले एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम ग्रुप ने शनिवार को कहा कि वह ओमान के पास जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में एक रूट का विस्तार करेगा ताकि आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही हो सके — इससे तेहरान के साथ एक नया टकराव शुरू हो सकता है।

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अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शनिवार सुबह समुद्र में एक जहाज पर हमले के बाद उन्होंने ईरान के सैन्य “निगरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और माइन-लेयरिंग क्षमताओं” पर हमला किया। पनामा के झंडे वाले टैंकर ‘किकू’ नाम के उस जहाज में कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी के लिए कच्चा तेल ले जाया जा रहा था; कतर, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में एक अहम भूमिका निभाने वाला देश है।

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