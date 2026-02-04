  1. हिन्दी समाचार
  3. Agniveer Recruitment 2026 : यूपी के 13 जिलों में 13000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, 6 से 20 फरवरी तक भर्ती रैली का होगा आयोजन

यूपी की राजधानी लखनऊ में छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर (AMC) स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर (AMC) स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली (Agniveer Recruitment Rally) का आयोजन किया जाएगा, जो 20 फरवरी तक चलेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर (AMC) स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर (AMC) स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली (Agniveer Recruitment Rally) का आयोजन किया जाएगा, जो 20 फरवरी तक चलेगी। इस रैली में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के करीब 13000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये सभी अभ्यर्थी जुलाई 2023 में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं।

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को रात दो बजे तक एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

यह भर्ती रैली उत्तर प्रदेश की छठी अग्निवीर रैली (Agniveer Recruitment Rally)होगी। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, लखनऊ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर अलग-अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस रैली में औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

भर्ती रैली का कार्यक्रम

6 फरवरीः 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा 8वीं और 10वीं पास) की रैली।

7 फरवरीः सभी 13 जिलों की तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल की रैली।

8 फरवरीः औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, चित्रकूट, उन्नाव, बांदा और लखनऊ के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल भर्ती रैली।

9 फरवरीः बाराबंकी, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर नगर, महोबा और फतेहपुर के अंतर्गत सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल भर्ती रैली।

10 फरवरीः कानपुर नगर जिले के अंतर्गत कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी(जीडी) रैली।

11 फरवरीः फतेहपुर जिले के अंतर्गत बिंदकी, फतेहपुर और खागा तहसीलों के लिए और लखनऊ के मलिहाबाद, बीकेटी, लखनऊ, मोहनलालगंज और सरोजिनीनगर के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी(जीडी) रैली।

12 फरवरीः चित्रकूट जिले के अंतर्गत कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर और कानपुर देहात जिले के तहत रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी(जीडी) रैली।

13 फरवरीः हमीरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर, राठ, सेरीला और मौदहा तथा उन्नाव जिले के तहत आने वाली सफीपुर, हसनगंज, उन्नाव, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी रैली।

14 फरवरीः गोंडा के अंतर्गत गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज तथा बांदा जिले के अंतर्गत बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी(जीडी) रैली।

15 फरवरीः कन्नौज के अंतर्गत छिबरामऊ, कन्नौज, तिर्वा और हसेरन और महोबा जिले के अंतर्गत कुलपहाड़, चरखारी और महोबा की तहसीलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी(जीडी) रैली।

16 फरवरीः औरैया जिले की बिधूना, औरैया और अजीतमाल तहसीलों और बाराबंकी जिले के फतेहपुर, रामनगर, नवाबगंज, सिरसाउली, गौसपुर, रामसनेहीघाट और हैदरगढ़ के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी रैली।

