लखनऊ में अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर, चैंबर में खुद को बंद कर वकील ने फांसी लगाने की कोशिश

यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में वकीलों के अवैध चैंबरों पर रविवार को बुलडोजर (Bulldozer) चला। बता दें कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। नगर निगम, पुलिस व जिला प्रशासन (District Administration) की टीमों ने सुबह से ही इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस-प्रशासन (Police-Administration) से उनकी बहस भी हुई।
लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में वकीलों के अवैध चैंबरों पर रविवार को बुलडोजर (Bulldozer) चला। बता दें कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। नगर निगम, पुलिस व जिला प्रशासन (District Administration) की टीमों ने सुबह से ही इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस-प्रशासन (Police-Administration) से उनकी बहस भी हुई।
एक वकील ने चैंबर में फांसी का फंदा तैयार कर लिया है.. फंदे पर वो लटका हुआ है और कह रहा है कि अगर उसका चैंबर तोड़ा गया तो लटक जाएगा…
लखनऊ में कोर्ट के आदेश पर ही प्रशासन द्वारा अवैध चैंबर हटाए जाने का एक्शन लिया जा रहा है.. https://t.co/rU03KpNjoX pic.twitter.com/f91EVmp2m1
— Devesh Pandey (@devveshpandey) May 17, 2026
बताते चलें कि हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन (Swasthya Bhawan) व कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबर तोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए थे। वकीलों को खुद अवैध चैंबर हटाने के लिए वक्त भी दिया था। इसकी मियाद पूरी होने के बावजूद इन चैंबरों को नहीं हटाया गया। इस पर बुलडोजर चलाया गया। वकीलों के हंगामे के आसार के मद्देनजर पीएसी बल भी तैनात की गई है।
लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर वकीलों के 200 से ज्यादा अवैध चैंबर्स पर चला बुलडोजर (Bulldozer Demolishes Illegal Chambers)। नाराज लोग राम की तस्वीर दिखाकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन।
लखनऊ -जिला कोर्ट के बाहर बुलडोजर एक्शन
वकीलों के अवैध चैंबर्स पर कार्रवाई 200 से ज्यादा चैंबर्स पर एक्शन,चला बुलडोजर
नाराज लोग राम की तस्वीर दिखाकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। pic.twitter.com/eSoojjCxNG
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— Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) May 17, 2026
लखनऊ कलेक्ट्रेट में अवैध चैंबर हटाने पहुंचे निगम पर भड़के वकील और हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम ने जिला अदालत और कलेक्ट्रेट के पास बने करीब 240 अवैध चैंबर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के केसरबाग की सिविल कोर्ट में अतिक्रमण हटाओ अभियान में 200 से ज्यादा वकीलों के चैंबर को तोड़ा गया। विरोध की तस्वीरें भी काफ़ी तीखी आई।#Lucknow pic.twitter.com/6S9WgnRq5u
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) May 17, 2026
अपने चैंबर हटाए जाने से नाराज वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।