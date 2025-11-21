  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ‘मान जाओ नहीं तो अफगानिस्तान में पलट देंगे सरकार…’ पाकिस्तान ने तालिबान को दी धमकी

‘मान जाओ नहीं तो अफगानिस्तान में पलट देंगे सरकार…’ पाकिस्तान ने तालिबान को दी धमकी

Pakistan-Afghanistan Tensions: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में तीन बार हो चुकी वार्ता के बावजूद दोनों देशों के बीच शांति की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। वहीं, अब पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में तख्तापलट की धमकी दी है। उसने काबुल में सत्ता को चुनौती देने वाली ताकतों को समर्थन देने की बात कही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistan-Afghanistan Tensions: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में तीन बार हो चुकी वार्ता के बावजूद दोनों देशों के बीच शांति की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। वहीं, अब पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में तख्तापलट की धमकी दी है। उसने काबुल में सत्ता को चुनौती देने वाली ताकतों को समर्थन देने की बात कही है।

पढ़ें :- PoK के नए प्रधानमंत्री बनें राजा फैसल मुमताज राठौर, जम्मू-कश्मीर से रहा है पुराना नाता

एक मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मध्यस्थता करने वाले तुर्की के अधिकारियों के माध्यम से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को यह धमकी दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान में तख्तापलट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई, अशरफ गनी, अहमद मसूद जैसे पूर्व अफगान सरकार के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और नॉर्दर्न अलायंस के अब्दुल राशिद दोस्तम से भी बातचीत जारी है। इन सभी पाकिस्तान में पनाह देने की तैयारी भी चल रही है। जिससे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का तख्ता पलट किया जा सके।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का कारण

भारत के दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई मुद्दे तनाव का कारण बने हुए हैं। जिसमें सीमा-विवाद से लेकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का मुद्दा शामिल है। लेकिन, मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन टीटीपी है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर टीटीपी को जगह न दे। टीटीपी पर सख्त ऐक्शन ले और टीटीपी के आतंकियों को उसके हवाले कर दे। इसके साथ ही टूरंड लाइन पर बफर जोन बनाया जाए। लेकिन, तालिबान सरकार टीटीपी किसी भी तरह के संबंध से इनकार करती रही है। जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं, अफगान नागरिकों को जबरन वापस भेजने से तालिबान सरकार नाराज है।

पढ़ें :- पाकिस्तान-तालिबान के बीच वार्ता नाकाम ...... इस्तांबुल में बैठक छोड़कर भागी मुनीर की टीम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की से कहा, अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने के साथ ही सेना का आकार करे कम

अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की से कहा, अपने कुछ क्षेत्र...

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय चुनाव को लेकर दिया आदेश, लागू होगा कार्यवाहक सरकार प्रणाली नियम

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय चुनाव को लेकर दिया...

'मान जाओ नहीं तो अफगानिस्तान में पलट देंगे सरकार...' पाकिस्तान ने तालिबान को दी धमकी

'मान जाओ नहीं तो अफगानिस्तान में पलट देंगे सरकार...' पाकिस्तान ने तालिबान...

Miss Universe 2025: मेक्सिको की Fatima Bosch ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, भारत की मनिका विश्वकर्मा के हाथ लगी मायूसी

Miss Universe 2025: मेक्सिको की Fatima Bosch ने जीता मिस यूनिवर्स का...

Earthquake News: ढाका से लेकर कोलकाता तक हिली धरती, बांग्लादेश में आया जोरदार भूकंप

Earthquake News: ढाका से लेकर कोलकाता तक हिली धरती, बांग्लादेश में आया...

PM मोदी आज साउथ अफ्रीका रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

PM मोदी आज साउथ अफ्रीका रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल