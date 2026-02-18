AI Impact Summit 2026 :  एआई इम्पैक्ट समिट में दिखी देसी टेक की ताकत, Sarvam Kaze AI Smart ग्लास ने मेटा को दी टक्कर

AI Impact Summit 2026 : नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit 2026 के दौरान सर्वम एआई ने स्मार्ट ग्लासेस Sarvam Kaze को शोकेस किया। इन स्मार्ट ग्लासेस को मई में भारत में लॉन्च किया जाएगा, हालांकि सटीक लॉन्च डेट का खुलासा अभी नहीं हुआ है। इसी के साथ सर्वम एआई ने जानी मानी टेक कंपनी मेटा टक्कर दी।

इस मेगा AI एक्सपो की शुरुआत 16 फरवरी को हुई है और ये 20 फरवरी तक चलेगा।

इस इवेंट में दुनियाभर की AI कंपनियां, इंडस्ट्री लीडर्स और टेक एक्सपर्ट्स शामिल हुए।

बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई (AI startup Sarvam AI) ने उपभोक्ता हार्डवेयर क्षेत्र में अपना पहला कदम सर्वम काजे के अनावरण के साथ रखा है, जो एआई-संचालित स्मार्ट चश्मे की एक जोड़ी है और इसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों (global tech giants) के प्रभुत्व वाली श्रेणी में “मेड-इन-इंडिया” विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

विजुअल बेस्ड सवाल और LED इंडिकेटर

टीजर के मुताबिक Sarvam Kaze ब्लैक कलर में आएगा और इसमें दो कैमरे दिए गए हैं। इन कैमरों की मदद से यूजर्स वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो कैप्चर और AI असिस्टेंट से विजुअल बेस्ड सवाल पूछ सकेंगे। फ्रंट में एक LED इंडिकेटर भी नजर आता है, जो रिकॉर्डिंग स्टेटस दिखा सकता है।

इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर सिस्टम

इन AI ग्लासेस में इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर सिस्टम होगा, जिससे यूजर्स सीधे वॉइस कमांड देकर सवाल पूछ सकेंगे और रियल-टाइम रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकेंगे।

काज़े भारतीय भाषाओं और डेटासेट पर प्रशिक्षित

बाजार उपलब्ध अधिकांश प्रतिस्पर्धी उत्पादों के विपरीत, जो English-based AI stack पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, सर्वम का कहना है कि काज़े भारतीय भाषाओं और डेटासेट पर प्रशिक्षित अपने स्वयं के मूलभूत मॉडलों पर चलता है। यह स्टार्टअप सरकार समर्थित एक समूह का हिस्सा रहा है जिसे भारतीय डेटा पर आधारित AI Model बनाने का काम सौंपा गया है, जिसमें भाषण, पाठ और दस्तावेज़ को समझने की क्षमता शामिल है।