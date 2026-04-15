Oppo F33 Series 5G भारत में हुई लॉन्च, MediaTek Dimensity 6360 Max SoC और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मौजूद

Oppo F33 Series 5G : स्मार्टफोन ब्रांड ओपो ने आज भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी बिल्कुल नई Oppo F33 Series 5G स्मार्टफोन पेश की है। इस सीरीज़ में Oppo F33 5G और Oppo F33 Pro 5G मॉडल शामिल हैं। ये स्मार्टफ़ोन MediaTek Dimensity 6360 Max SoC से पावर्ड हैं, जिसके साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। इनमें 7000 mAh की बैटरी है।

Oppo F33 Series 5G के इन स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी है और ये 80W SuperVOOC फ़ास्ट चार्जिंग, 33W (Oppo F33)/55W (Oppo F33 Pro) PPS और 13.5W PD को सपोर्ट करते हैं। इन डिवाइस के पिछले हिस्से में 50MP का मेन कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम कैमरा लगा है। इन स्मार्टफ़ोन में 6.57-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो FHD+ स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा 120Hz रिफ़्रेश रेट, ज़्यादा से ज़्यादा 240Hz टच सैंपलिंग रेट, 100% DCI-P3 कलर गैमट और 1400 nits HBM देता है।

अन्य फ़ीचर्स में डुअल Nano SIM, अंडर-स्क्रीन फ़िंगरप्रिंट सेंसर (Pro मॉडल के लिए ऑप्टिकल सेंसर), WiFi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, IP66/IP68/IP6/IP69K रेटिंग, वन-टच वॉटर इजेक्शन, 4300mm2 VC सिस्टम, AI Linkboost 3.0, Luminous Rendering Engine, Quick Switch Bar, 72-महीने का फ़्लूएंसी सर्टिफ़िकेशन, SGS High Temperature Fluency Certification, AI फ़ीचर्स, Anti-Theft Detector Oppo Lock, Anti-Spam Call Blocker Oppo Dialer, Google Gemini और ColorOS 16 शामिल हैं। Oppo F33 Pro 5G में 50MP का सेल्फ़ी कैमरा है और यह 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Oppo F33 5G में 16MP का सेल्फ़ी कैमरा है।

Oppo F33 Series 5G की उपलब्धता

Oppo F33 5G स्मार्टफोन पर्ल व्हाइट और फ़ॉरेस्ट ग्रीन रंगों में आता है। इसके 6/128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये, 8/128GB वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये और 8/256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है। वहीं, Oppo F33 Pro 5G मिस्टी फ़ॉरेस्ट, स्टारी ब्लू और पैशन रेड रंगों में आता है। इसके 8/128GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये और 8/256GB वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये है।

भारत में इसकी आधिकारिक सेल 29 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि इन डिवाइस को Oppo Store, Amazon और Flipkart के ज़रिए प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। कंपनी चुनिंदा बैंकों पर 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक, या 12 महीने तक की ज़ीरो डाउन पेमेंट, या 10% तक का UPI कैशबैक ऑफ़र कर रही है। ग्राहक 10% तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। इन दोनों डिवाइस में से कोई भी खरीदते समय, आप Oppo Enco Buds 3 Pro+ सिर्फ़ Rs 1499 में पा सकते हैं; साथ ही 180 दिनों की स्क्रीन डैमेज रिप्लेसमेंट और 18 महीनों के लिए 5000GB फ़्री क्लाउड स्टोरेज (Jio यूज़र्स के लिए) भी मिलेगा, जिसकी कीमत Rs 35,100 है।