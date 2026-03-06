6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 SoC के साथ भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
Realme C83 5G launched in India : रियलमी ने भारत में C सीरीज़ का विस्तार करते हुए नया Realme C83 5G लॉन्च किया है। जिसे देश में Realme C73 5G के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। नए स्मार्टफोन में 6.8″ HD+ LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 SoC, 7,000mAh बैटरी जैसी खूबियां मौजूद हैं। आइये इस फोन के अहम स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Realme C83 5G launched in India : रियलमी ने भारत में C सीरीज़ का विस्तार करते हुए नया Realme C83 5G लॉन्च किया है। जिसे देश में Realme C73 5G के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। नए स्मार्टफोन में 6.8″ HD+ LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 SoC और 7000mAh बैटरी जैसी खूबियां मौजूद हैं। आइये इस फोन के अहम स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

Realme C83 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Realme C73 5G में 6.8″ LCD HD+ डिस्प्ले है जो 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 900 nits की HBM ब्राइटनेस देता है।

प्रोसेसर: फोन में डाइमेंशन 6300 SoC है, और रियलमी के अनुसार, फोन ने 5,60,000+ का AnTuTu स्कोर रिकॉर्ड किया है

कैमरा: नए रियलमी फोन में पीछे की तरफ़, 13MP का मेन कैमरा है, जबकि सामने की तरफ़ 5MP का सेल्फी शूटर है। फ़ोन डुअल-व्यू वीडियो मोड को भी सपोर्ट करता है, जिससे पीछे और सामने दोनों कैमरों को एक ही समय में इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैटरी: फोन में 7,000mAh की बैटरी है, जिसमें 15W फास्ट वायर्ड चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी है। बेहतर कूलिंग देने के लिए, रियलमी ने इस स्मार्टफोन में 5334mm² एयरफ्लो VC (वेपर चैंबर) कूलिंग सिस्टम दिया है।

मेमोरी: फोन में 6GB फिजिकल RAM है और स्मार्ट RAM एक्सपेंशन के ज़रिए 12GB तक वर्चुअल RAM भी है, जिसके साथ 128GB तक इंटरनल स्टोरेज है।

ओएस: यह Android 16 पर आधारित रियलमी UI 7 पर चलता है।

कनेक्टिविटी : इसमें Wi-Fi 5, ब्लूटूथ, 3.5mm हेडफोन जैक और डुअल SIM शामिल हैं। आखिर में, फोन का वज़न 212 ग्राम है, इसका साइज़ 166.3 × 78.1 × 8.4mm है, और यह 300% अल्ट्रा वॉल्यूम सपोर्ट करता है।

अन्य फीचर्स: फोन में IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस है और इसने MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन पास किया है, जो इसे बाज़ार में मौजूद सबसे मज़बूत स्मार्टफोन में से एक बनाता है। यह वेट हैंड टच सपोर्ट और स्पीकर क्लीनर (साउंड वाइब्रेशन से धूल और पानी साफ़ करता है) के साथ भी आता है।

Realme C83 5G की उपलब्धता और कीमत

Realme C73 5G की ओपन सेल शनिवार 7 मार्च, 2026 को दोपहर 12 PM बजे ब्लूमिंग पर्पल और स्प्राउटिंग ग्रीन कलर ऑप्शन में शुरू होगी। उपलब्धता की बात करें तो, यह Realme India, Flipkart और दूसरे ऑथराइज़्ड रिटेलर्स के ज़रिए मिलेगा। कीमत की बात करें तो-

Realme C83 4GB RAM +64GB – Rs 13,499

Realme C83 4GB RAM + 128GB – Rs 14,499

Realme C83 6GB RAM + 128GB – Rs 17,499

Realme C83 5G छह महीने तक के बिना ब्याज़ वाले EMI ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो इसे बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों के लिए एक आसान विकल्प बनाता है।

