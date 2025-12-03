  1. हिन्दी समाचार
  3. लॉन्च से एक दिन पहले Redmi 15C 5G के स्पेक्स का खुलासा; बैटरी-प्रोसेसर और कैमरे की डिटेल कंफर्म

लॉन्च से एक दिन पहले Redmi 15C 5G के स्पेक्स का खुलासा; बैटरी-प्रोसेसर और कैमरे की डिटेल कंफर्म

Redmi 15C 5G Specs: शाओमी (Xiaomi) का सब-ब्रांड Redmi कल भारत में अपना बिल्कुल नया Redmi 15C 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। हाल ही में, इस डिवाइस के डिज़ाइन और कलर ऑप्शन ऑनलाइन सामने आए थे, और अब कंपनी ने अपनी Amazon माइक्रोसाइट के ज़रिए इस डिवाइस के कुछ खास स्पेक्स कन्फर्म किए हैं। स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी है। यह 106.9 घंटे तक म्यूज़िक सुनने, 329.7 घंटे तक स्टैंडबाय टाइम, 28.9 घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और 23.1 घंटे तक यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Redmi 15C 5G में 6.9 इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz एडैप्टिव सिंक तक का स्मूद विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। डिस्प्ले TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यह मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 SoC पर चलता है और Xiaomi HyperOS 2 पर चलता है। यूज़र्स Circle to Search और Gemini जैसे फीचर्स के साथ AI का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Redmi 15C 5G में 50MP AI डुअल कैमरा है। स्मार्टफोन के डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में आने की पुष्टि हुई है। इसके 4/128GB, 6/128GB और 8/128GB स्टोरेज ऑप्शन में आने की उम्मीद है, जिनकी कीमत क्रमशः Rs 12,499, Rs 13,999 और Rs 14,999 हो सकती है।

