Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s 4G लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Oppo A6s 4G Specifications: ओपो ने हाल ही में Oppo A6 4G लॉन्च किया था और अब Oppo A6s 4G के साथ इस लाइनअप में एक और वेरिएंट जोड़ा है। हालांकि दोनों फोन काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन चार्जिंग के मामले में एक बड़ा अंतर है। Oppo A6 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Oppo A6s इससे भी तेज़ 80W वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है। Oppo A6 की तरह, A6s में भी 5W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Oppo A6s IP69-रेटेड वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है और इसमें स्प्रे वॉटर रिमूवल फीचर है जो माइक्रो-वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके स्पीकर और पोर्ट से पानी और धूल को बाहर निकालता है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, इसमें 3,900mm² वेपर चैंबर वाला SuperCool VC कूलिंग सिस्टम है। यह कैपुचिनो ब्राउन और आइस व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी घोषित नहीं की गई है। यह डिवाइस फिलहाल ग्लोबल मार्केट के लिए OPPO की आधिकारिक वेबसाइट पर अन्य A6 सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ लिस्टेड है।

Oppo A6s के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Oppo A6s में 6.75″ HD+ LCD डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। यह पैनल 800 निट्स तक की टिपिकल ब्राइटनेस देता है और हाई ब्राइटनेस मोड में 1,125 निट्स तक पहुँचता है।

प्रोसेसर: फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 4G SoC है।

मेमोरी: इस डिवाइस में 8GB LPDDR4X रैम और 128GB/256GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। यह एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सपेंशन और USB OTG को भी सपोर्ट करता है।

ओएस: यह फोन ColorOS 15 पर चलता है, जिसे OPPO के ट्रिनिटी इंजन और ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन से बेहतर बनाया गया है ताकि स्मूथ UI परफॉर्मेंस, बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस और लंबे समय तक सिस्टम स्टैबिलिटी मिल सके।

कैमरा: Oppo A6s में 50MP का प्राइमरी वाइड-एंगल कैमरा (f/1.8, AF सपोर्टेड) ​​है, जिसे 2MP मोनोक्रोम सेकेंडरी सेंसर (f/2.4) के साथ पेयर किया गया है। सामने की तरफ, इसमें 16MP का सेंसर (f/2.4) है जो पोर्ट्रेट, नाइट, डुअल-व्यू वीडियो, टाइम-लैप्स, स्क्रीन फिल लाइट और रीटच मोड को सपोर्ट करता है।

बैटरी और चार्जिंग: इस स्मार्टफोन में 7,000mAh (टिपिकल) बैटरी है और यह 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें रिवर्स वायर्ड चार्जिंग (5W मैक्स) भी मिलती है, जिससे यूज़र्स ज़रूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी: फोन के कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल नैनो-सिम सपोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.0, NFC (क्षेत्र के आधार पर), और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं।

अन्य फीचर्स: इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक शामिल हैं। फोन में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास और GNSS पोजिशनिंग सपोर्ट जैसे सेंसर भी हैं।