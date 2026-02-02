Samsung Galaxy F70e 5G की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी एंट्री

Samsung Galaxy F70e 5G India launch date : सैमसंग ने पहले Galaxy F70e 5G की लॉन्च डेट और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स दोनों कन्फर्म हो गए हैं। Flipkart माइक्रोसाइट से पता चलता है कि गैलेक्सी F70e 5G 9 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगा, साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन्स भी कन्फर्म हो गए हैं।

Flipkart माइक्रोसाइट के अनुसार, Galaxy F70e 5G में इंटेलिजेंट सीन सेंसिंग के साथ 50MP अल्ट्रा-क्लियर मेन रियर कैमरा होगा, जिसके साथ 2MP डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट में, स्मार्टफोन में फेस करेक्शन टूल के साथ 8MP का कैमरा होगा। डिस्प्ले में 800 निट्स ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्मार्ट एडैप्टिव स्क्रीन होगी। इसके लिए 6,000mAh की बैटरी कन्फर्म हो गई है। फोन में लेदर-फिनिश बैक पैनल के साथ साइड-माउंटेड की आइलैंड है, और यह लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

Galaxy F70e 5G में MediaTek Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर है, और Samsung का दावा है कि फोन ने AnTuTu पर 623K का स्कोर हासिल किया है। IP54 रेटिंग के साथ, Galaxy F70e 5G धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहेगा। माइक्रोसाइट यह भी कन्फर्म करती है कि स्मार्टफोन को छह बड़े OS अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे।

अन्य फीचर्स में Knox Vault, Voice Focus, One UI 8, और 12 5G बैंड के लिए सपोर्ट शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले अपनी रिपोर्ट्स में कई बार बताया था, और जैसा कि माइक्रोसाइट पर सामने आए स्पेसिफिकेशन्स से कन्फर्म होता है, यह असल में Galaxy A07 5G का रीब्रांडेड वर्जन है। कीमत और उपलब्धता लॉन्च के समय बताई जाएगी।