  Samsung Galaxy F70e 5G : सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G भारत में लॉन्च , जानें स्मूद डिस्प्ले और बैटरी

साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी F70e 5G को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है और इसे नई गैलेक्सी F70 सीरीज़ का पहला मॉडल बताया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

