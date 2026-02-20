  1. हिन्दी समाचार
  Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई टैग वाली भारत कॉफी का स्वाद चखा,कहा— 'Wow'

नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI Impact Summit इवेंट में दुनियाभर से टेक दिग्गज आए हुए है। समिट में, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत जीआई कॉफी लाउंज में भारत जीआई कॉफी का स्वाद चखा।

By अनूप कुमार 
