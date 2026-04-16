स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 SoC वाला OnePlus Pad 4 इस दिन भारत में होगा लॉन्च, Amazon और Flipkart माइक्रोसाइट लाइव

OnePlus Pad 4 India launch date : वनप्लस (OnePlus) ने भारतीय बाज़ार में एक नए टैबलेट के लॉन्च का संकेत दिया था। अब कंपनी ने आखिरकार इस डिवाइस के नाम—OnePlus Pad 4—का खुलासा कर दिया है, और साथ ही इसकी लॉन्च की तारीख भी आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। OnePlus Pad 4 भारत में 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह डिवाइस ब्राउन कलर ऑप्शन में आने वाला है।

OnePlus Pad 4 डिज़ाइन के मामले में Oppo Pad 5 Pro जैसा दिखता है, जो 21 अप्रैल को चीन में लॉन्च होने वाला है। जिससे यह संकेत मिलता है कि OnePlus Pad 4, Oppo Pad 5 Pro का ही एक रीब्रांडेड वर्शन हो सकता है। OnePlus Pad 4 के लिए माइक्रोसाइट Flipkart, Amazon और OnePlus India की वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, और कंपनी ने इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं।

यह टैबलेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC से पावर्ड है और इसका AnTuTu स्कोर 4,186,268 है। यह चिपसेट CPU परफॉर्मेंस में 20% का बूस्ट, CPU एनर्जी एफिशिएंसी में 35% का सुधार, GPU परफॉर्मेंस में 23% का बूस्ट और GPU एनर्जी एफिशिएंसी में 20% का सुधार देता है। इसमें 13.2-इंच का डिस्प्ले है जो 3.4K रेज़ोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 1000 nits HBM ब्राइटनेस, 540Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 98% DCI-P3 कलर सैचुरेशन, 315ppi क्लैरिटी और 12-बिट कलर डेप्थ देता है। यह डिस्प्ले Dolby Vision सपोर्ट और TUV Rheinland सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

इसमें 8 हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स (4 बास यूनिट्स के साथ 4 ट्विटर्स) लगे हैं। इस टैबलेट में 13380 mAh की बैटरी है जो 54 दिनों का स्टैंडबाय टाइम, 20 घंटों का वीडियो प्लेबैक और 7 घंटों का गेमिंग प्लेटाइम देती है। यह OnePlus Stylo Pro (अलग से बेचा जाता है) के सपोर्ट के साथ आता है। इन फीचर्स से संकेत मिलता है कि OnePlus Pad 4 असल में आने वाले Oppo Pad 5 Pro का ही रीब्रांडेड वर्शन है।