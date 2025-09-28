AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025 : एम्स गोरखपुर में फैकल्टी पद के लिए 26 अक्तूबर तक करें आवेदन ,88 पदों पर होगी भर्ती

  1. हिन्दी समाचार
AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर ने फैकल्टी पदों पर सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in के माध्यम से 26 अक्तूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर ने फैकल्टी पदों पर सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in के माध्यम से 26 अक्तूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

विभिन्न विभागों में भरा जाएगा फैकल्टी पदों को 

एम्स गोरखपुर भर्ती 2025 (AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025) के तहत एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभागों में फैकल्टी पदों को भरा जाएगा। आरक्षण की सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

रिक्तियों का विवरण

प्रोफेसर : 21 पद
एडिशनल प्रोफेसर : 15 पद
एसोसिएट प्रोफेसर : 28 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर : 24 पद
कुल मिलाकर 88 फैकल्टी पदों पर भर्ती होगी।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव होना चाहिए। सुपर-स्पेशलिटी पदों के लिए DM या M.Ch डिग्री अनिवार्य है।

आयु सीमा

एम्स गोरखपुर फैकल्टी भर्ती 2025 (AIIMS Gorakhpur Faculty Recruitment 2025) के लिए प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन, सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा।

वेतनमान

एम्स गोरखपुर फैकल्टी भर्ती 2025 (AIIMS Gorakhpur Faculty Recruitment 2025) के तहत चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर पद के लिए पे लेवल-14A के अंतर्गत ₹1,68,900 से ₹2,20,400 तक वेतन निर्धारित है। अतिरिक्त प्रोफेसर को पे लेवल-13A2+ के अनुसार ₹1,48,200 से ₹2,11,400 तक का वेतन मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पे लेवल-13A1+ के अंतर्गत ₹1,38,300 से ₹2,09,200 तक वेतन तय किया गया है। वहीं, सहायक प्रोफेसर को पे लेवल-12 के अनुसार ₹1,01,500 से ₹1,67,400 तक का वेतन मिलेगा। सभी पदों पर सातवें वेतन आयोग के नियम लागू होंगे।

अनुबंध आधार पर प्रोफेसर (कंसल्टेंट) पद हेतु मासिक मानदेय ₹2,20,000 तय किया गया है। सेवानिवृत्त फैकल्टी के मामले में पदनाम प्रोफेसर (कंसल्टेंट) या अतिरिक्त प्रोफेसर (कंसल्टेंट) होगा। वहीं, अतिरिक्त प्रोफेसर (कंसल्टेंट) पद पर चयनित उम्मीदवारों को ₹2,00,000 मासिक वेतनमान दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क

एम्स गोरखपुर फैकल्टी भर्ती 2025 (AIIMS Gorakhpur Faculty Recruitment 2025) के लिए आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया गया है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये रखा गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, दिव्यांगजन, प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों से किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शुल्क भारतीय स्टेट बैंक, गिरधरगंज शाखा (खाता संख्या: 42368584553, IFSC: SBIN0018457) में ऑनलाइन जमा करना होगा।

