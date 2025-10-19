AIMIM Candidate List: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार चुनाव के लिए घोषित किए 25 प्रत्याशी; दो हिंदू चेहरों को भी मिला टिकट

  1. हिन्दी समाचार
AIMIM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने AIMIM ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। पार्टी की बिहार इकाई द्वारा तैयार की गयी लिस्ट में कुल 25 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें दो हिंदू प्रत्याशियों का नाम भी शामिल है। बता दें कि बिहार चुनाव दो चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 

AIMIM प्रत्याशियों की लिस्ट

1. अमौर – अख्तरुल ईमान

2. बलरामपुर – आदिल हसन

3. ढाका – राणा रणजीत सिंह

4. नरकटिया AC – शमीमुल हक

5. गोपालगंज AC- अनास सलाम

6. जोकीहाट – मुर्शीद आलम

7. बहादुरगंज – तौसीफ आलम

8. ठाकुरगंज – गुलाम हसनैन

9. किशनगंज – एडवोकेट शम्स आगाज़

10. बायसी – गुलाम सरवर

11. शेरघाटी – शान ए अली खान

12. नाथनगर – मो. इस्माइल

13. सीवान – मोहम्मद कैफ

14. केवटी – अनीसुर रहमान

15. जाले – फैसल रहमान

16. सिकंदरा – मनोज कुमार दास

17. मुंगेर – डॉ. मुनजिर हसन

18. नवादा – नसीमा खातून

19. मधुबनी – राशिद खलील अंसारी

20. दरभंगा ग्रामीण – मोहम्मद जलाल

21. गौराबौराम – अख्तर शहंशाह

22. कस्बा – शाहनवाज आलम

23. अररिया – मोहम्मद मंजूर आलम

24. बरारी – मो. मतिउर रहमान शेरशाहबादी

25. कोचाधामन – सरवर आलम

