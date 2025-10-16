  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

छपरा विधानसभा सीट (Chhapra Assembly Seat) से राजद (RJD) ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब वो टिकट खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav)  को मिल गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। छपरा विधानसभा सीट (Chhapra Assembly Seat) से राजद (RJD) ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब वो टिकट खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav)  को मिल गया है। छपरा विधानसभा (Chhapra Assembly Seat) के राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav)   हो गये हैं।

पढ़ें :- बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा- विपक्ष को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोट कटा हो

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमाल मलिक ने फरहाना के आगे से खाना छीनकर तोड़ दी प्लेट , बोले लोग 'क्या अब भी वीकेंड के वार पर सलमान देंगे Amaal का साथ

अमाल मलिक ने फरहाना के आगे से खाना छीनकर तोड़ दी प्लेट...

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर...

Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री?...

यूट्यूब पर धमाल मचाने आ रही है काजल राघवानी की फिल्म बड़की दीदी-2

यूट्यूब पर धमाल मचाने आ रही है काजल राघवानी की फिल्म बड़की...

नए लुक में दिखे दबंग स्टार सलमान खान, फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ

नए लुक में दिखे दबंग स्टार सलमान खान, फैंस कर रहे हैं...

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन, प्रशंसकों में शोक की लहर

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन,...