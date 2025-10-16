पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

नई दिल्ली। छपरा विधानसभा सीट (Chhapra Assembly Seat) से राजद (RJD) ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब वो टिकट खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) को मिल गया है। छपरा विधानसभा (Chhapra Assembly Seat) के राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) हो गये हैं।