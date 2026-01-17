BJP की “बी टीम” कहे जाने पर भड़के AIMIM चीफ ओवैसी, बोले- ऐसे आरोपों का मेरे पास कोई इलाज नहीं

  1. हिन्दी समाचार
Hyderabad: विपक्ष के नेता कई चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भाजपा की "बी टीम" होने का आरोप लगाते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि AIMIM के कारण मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचता है। बीएमसी चुनाव के दौरान भी ऐसे ही आरोप लगे थे। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा की "बी टीम" होने के आरोप पर AIMIM चीफ ओवैसी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

पढ़ें :- बीएमसी में भाजपा की बड़ी जीत, अमित शाह बोले-जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA की विकासनीति पर

भाजपा की “बी टीम” कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “ऐसे आरोपों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसा कहकर आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। अगर आप उन्हें दुख पहुंचाएंगे, तो आपका पतन जारी रहेगा। AIMIM और भी मज़बूत होगी। मुझे इस बात का दुख है कि मैं पश्चिमी महाराष्ट्र पर ध्यान नहीं दे पाया – अगर मैंने ऐसा किया होता, तो हमारे और ज़्यादा कॉर्पोरेटर जीतते।”

ओवैसी ने आगे कहा, “अकोट में, हमने अपने कॉर्पोरेटरों से साफ कह दिया है कि वे किसी भी ऐसे ग्रुप से बाहर निकल जाएं जिसमें BJP शामिल हो। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने आप कोई भी पॉलिसी फैसले न लें – सिर्फ़ पार्टी ही फैसला करेगी। हम BJP या NDA के साथ नहीं जा सकते। पहले, जब एक BJP उम्मीदवार को समर्थन दिया गया था, तो इम्तियाज़ जलील ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अगर ऐसे काम जारी रहे, तो लोग जवाब देंगे, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया था। अगर आप लोगों के जनादेश का पालन नहीं करते हैं, तो याद रखें – लोग न तो भूलते हैं और न ही माफ करते हैं।”

