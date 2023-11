दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा: TMC सांसद का आरोप- कई भाजपा सांसदों और मंत्रियों ने घंटों तक फोड़े पटाखे

Delhi AQI after Diwali: सुप्रीम कोर्ट की ओर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद दिवाली के मौके दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई है। जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली, आगरा, मेरठ जैसे तमाम शहरों में एक्यूआई भी बढ़ गया है और एक बार फिर हवा जहरीली हो गयी है। इसी बीच टीएमसी सांसद साकेत गोखले (TMC MP Saket Gokhale) ने भजापा के सांसदों और मंत्रियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने व आतिशबाजी करने का आरोप लगाया है।

टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘धन्यवाद दिल्ली (खासतौर पर भाजपा के सांसद और मंत्री), बीते 6 घंटों में लगातार पटाखे जलाने के लिए। अगर सत्ताधारी दल के लोग ही इस तरह से नियमों का उल्लंघन राजधानी में करेंगे तो फिर आम लोगों पर क्या असर होगा। एक्यूआई 999 दिखा रहा है। इससे ज्यादा मशीन रीड नहीं कर सकती। शायद भाजपा के नेताओं को लोगों को संकट में डालने से ही त्योहार का मजा आता है।’

Thanks Delhi (especially the BJP MPs & Ministers who live down the street) for the last 6 hours of non-stop fireworks.

Don’t understand the point of a “ban” when ruling party leaders themselves are violating it in the heart of the capital.

AQI has hit 999 – machines can’t… pic.twitter.com/bHX8iShqkz

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 12, 2023