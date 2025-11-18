Airtel का Rs 999 वाला प्लान धांसू प्लान: 3 सिम में अनलिमिडेट कॉलिंग, 150GB डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत कुछ

Airtel Rs 999 Infinity Family Postpaid Plan: एयरटेल अपने पोस्टपेड सिम यूजर्स के लिए एक जबरदस्त प्लान लाया है। ये प्लान उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो एक रिचार्ज में अपने परिवार के कई सदस्यों के फायदे के बारे में सोचते हैं। इस टेलीकॉम कंपनी का एयरटेल इन्फिनिटी फैमिली 999 प्लान इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है।

एयरटेल इन्फिनिटी फैमिली 999 प्लान में तीन सिम कार्ड में प्रति माह 150GB डेटा मिलता है, जिसमें प्राइमरी कनेक्शन के लिए 90GB डेटा और बाकी दो यूज़र्स को 30GB डेटा प्रति माह मिलेगा। उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे। इसके अलावा, प्लान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के फ्री सब्सक्रिप्शन और दूसरे लाभ भी मिल रहे हैं।

अन्य लाभों में 6 महीने के लिए Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, Google One (100GB क्लाउड स्टोरेज), Apple TV+ सब्सक्रिप्शन, Apple Music सब्सक्रिप्शन, 1 साल के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन, Perplexity Pro AI, Airtel Xstream Play Premium, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम अलर्ट, मुफ़्त हैलो ट्यून्स और ब्लू रिबन बैग शामिल हैं। इच्छुक ग्राहक इस पोस्टपेड रिचार्ज प्लान को पाने के लिए आधिकारिक Airtel वेबसाइट या My Airtel ऐप पर जा सकते हैं।