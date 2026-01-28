  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Ajit Pawar Death : पीएम मोदी बोले- अजित पवार का असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद

Ajit Pawar Death : पीएम मोदी बोले- अजित पवार का असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पूरी तरह से जल गया। इस हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार का असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पूरी तरह से जल गया। इस हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार का असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है।

पढ़ें :- Video : फफक फफक कर रो पड़े अनिल देशमुख, अजित पवार के निधन से गहरे सदमें में NCP के नेता

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री अजीत पवार जी जनता के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएँ। ओम शांति।”

पढ़ें :- Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, पांच लोगों के मारे जाने की खबर

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं।” इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए।

पढ़ें :- 'नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...' PM मोदी का नए भाजपा अध्यक्ष की ताज पोशी पर बड़ा बयान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर खाक, देखें- दुर्घटनास्थल का Video

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर...

Parliament Budget Session Live: आज से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू

Parliament Budget Session Live: आज से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ,...

Ajit Pawar Death : पीएम मोदी बोले- अजित पवार का असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद

Ajit Pawar Death : पीएम मोदी बोले- अजित पवार का असमय निधन...

'यह कोई साजिश थी या दुर्घटना कैसे हुई...' अजित पवार के प्लेन क्रैश पर कांग्रेस ने की जांच की मांग

'यह कोई साजिश थी या दुर्घटना कैसे हुई...' अजित पवार के प्लेन...

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, पांच लोगों के मारे जाने की खबर

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का...

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए प्रावधानों को तत्काल वापस लें या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दें

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए...