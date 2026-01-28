  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन से बॉलीवुड में दौड़ी शोक की लहर , अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन से बॉलीवुड में दौड़ी शोक की लहर , अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके निधन की खबर फैलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ajit Pawar Plane Crash :  महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके निधन की खबर फैलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना के बाद ही से ही पूरे महाराष्ट्र में मातम पसरा हुआ है। उनकी मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करते हुए पोस्ट कर रहे हैं। अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख और अनुपम खेर समेत बॉलीवुड के सितारों ने  सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है।

पढ़ें :- लौट रहा है कॉमेडी का सबसे बड़ा धमाका-‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज़ डेट लॉक!

अजय देवगन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “माननीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। उनके परिवार, प्रियजनों और इस अपार क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति।”

पढ़ें :- फिल्म ‘ओ रोमियो’ का नया गाना रिलीज,‘आशिकों की कॉलोनी…’ में दिशा पाटनी ने लगाई आग

 

जाने माने सिंगर राहुल वैद्य ने भी सोशल मीडिया पर उनके साथ पुरानी फोटो शेयर की है, वहीं रितेश देशमुख तो उनकी मौत की खबर के बाद टूट गए हैं।

रितेश ने ट्वीट किया, “यह जानकर बहुत दुख हुआ और दिल टूट गया कि हमने एक दुखद हादसे में अजीत दादा को खो दिया।

 

स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, “दुखद विमान दुर्घटना में श्री अजीत पवार जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। लोगों के लिए उनकी सेवा और वर्षों के राजनीतिक नेतृत्व को सम्मान के साथ याद किया जाएगा।

अनुपम खेर ने भी पोस्ट शेयर कर अजीत पवार के निधन पर दुख जताया, उन्होंने लिखा, ‘दादा पवार के निधन से ‘गहरा स्तब्ध’ हैं। अपनी भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जब भी उनसे मिले, बहुत विनम्रता से बात की।

आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने एक्स  (ट्विटर) पर अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “आज एक दुखद प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महान सीपी स्पीक के प्रेसिडेंट और NDA गठबंधन के नेता श्री अजीत दादा पवार जी  के निधन की दुखद खबर से गहरा सदमा लगा है।

पढ़ें :- VIDEO: फिल्म बार्डर-2 के जश्न के बीच मची खलबली, वरुण धवन को मेट्रो अधिकारियों ने लगाई फटकार, कहा- ऐसा करना दण्डीय अपराध हो सकती है जेल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लौट रहा है कॉमेडी का सबसे बड़ा धमाका-‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज़ डेट लॉक!

लौट रहा है कॉमेडी का सबसे बड़ा धमाका-‘वेलकम टू द जंगल’ की...

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन से बॉलीवुड में दौड़ी शोक की लहर , अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के...

फिल्म ‘ओ रोमियो’ का नया गाना रिलीज,‘आशिकों की कॉलोनी…’ में दिशा पाटनी ने लगाई आग

फिल्म ‘ओ रोमियो’ का नया गाना रिलीज,‘आशिकों की कॉलोनी…’ में दिशा पाटनी...

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट आई सामने, यूट्यूब पर ट्रेलर किया गया जारी

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट...

VIDEO: फिल्म बार्डर-2 के जश्न के बीच मची खलबली, वरुण धवन को मेट्रो अधिकारियों ने लगाई फटकार, कहा- ऐसा करना दण्डीय अपराध हो सकती है जेल

VIDEO: फिल्म बार्डर-2 के जश्न के बीच मची खलबली, वरुण धवन को...

रानी मुखर्जी ने इंडियन सिनेमा के तीन दशक पूरे, फिल्म मर्दानी-3 में कर रही है पुलिस ऑफिसर का रोल, जाने कब रिलीज होगी

रानी मुखर्जी ने इंडियन सिनेमा के तीन दशक पूरे, फिल्म मर्दानी-3 में...