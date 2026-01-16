काशी की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा पैसों को छोड़कर किसी की सगी नहीं

  1. हिन्दी समाचार
Kashi Dalmandi widening campaign: काशी के सबसे व्यस्त और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में से एक, दालमंडी में चौड़ीकरण अभियान जारी है। संकरी गलियों के लिए मशहूर इस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई ने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दालमंडी में चौड़ीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। 

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ” भाजपा अपने संगी-साथियों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में काशी की दाल मंडी में हर घर-दुकानदार को दल रही है। ये ज़ुल्म और अत्याचार जनता अब और नहीं सहेगी। भाजपा पैसों को छोड़कर किसी की सगी नहीं है। सत्ता भी भाजपाइयों को सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए ही चाहिए। भाजपा विश्वासघात का दूसरा नाम बन गयी है। भाजपा जाए तो हर इंसान चैन पाए!”

