  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अखिलेश यादव की राजनीति ने बार-बार गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, तुष्टिकरण के वोट बैंक की राजनीति करना बन गई है उनकी पहचान: केशव मौर्य

अखिलेश यादव की राजनीति ने बार-बार गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, तुष्टिकरण के वोट बैंक की राजनीति करना बन गई है उनकी पहचान: केशव मौर्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियायी पारा बढ़ने लगा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, जनता सब देख रही है। सपा बहादुर पूर्व हैं और पूर्व ही रहेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियायी पारा बढ़ने लगा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, जनता सब देख रही है। सपा बहादुर पूर्व हैं और पूर्व ही रहेंगे।

पढ़ें :- जयंत चौधरी और नरेश टिकैत के बीच बढ़ी तकरार, 'हलवाई के ततैया' से लेकर 'मुझे मीठे का कोई शौक नहीं' तक पहुंची बात

केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीति ने बार-बार गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करना और तुष्टिकरण के वोट बैंक की राजनीति करना, यही उनकी ‘खानदानी पहचान’ बन गई है। जनता सब देख रही है। सपा बहादुर पूर्व हैं और पूर्व ही रहेंगे।

बता दें कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। केशव मौर्य लगातार सपा अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही दावा कर रहे हैं आने वाले चुनाव में भी भाजपा प्रदेश में सरकार बनायेगी। हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि, इस बार प्रदेश से भाजपा की विदाई होने जा रही है और सपा की सरकार बनेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अयोध्या बनेगी देश की अग्रणी सोलर सिटी, 70 हजार में लगेगा 1 किलोवाट सोलर प्लांट, 45 हजार सब्सिडी देगी सरकार : महापौर

अयोध्या बनेगी देश की अग्रणी सोलर सिटी, 70 हजार में लगेगा 1...

अखिलेश यादव की राजनीति ने बार-बार गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, तुष्टिकरण के वोट बैंक की राजनीति करना बन गई है उनकी पहचान: केशव मौर्य

अखिलेश यादव की राजनीति ने बार-बार गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, तुष्टिकरण के वोट...

धर्म छुपाकर विवाह, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव—सोनौली में युवक पर मुकदमा दर्ज

धर्म छुपाकर विवाह, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव—सोनौली में युवक पर मुकदमा...

केजीएमयू में यौन शोषण व धर्मांतरण सहित तमाम आरोपों से घिरे कुलपति के ओएसडी नपे, जांच शुरू

केजीएमयू में यौन शोषण व धर्मांतरण सहित तमाम आरोपों से घिरे कुलपति...

जयंत चौधरी और नरेश टिकैत के बीच बढ़ी तकरार, 'हलवाई के ततैया' से लेकर 'मुझे मीठे का कोई शौक नहीं' तक पहुंची बात

जयंत चौधरी और नरेश टिकैत के बीच बढ़ी तकरार, 'हलवाई के ततैया'...

राहुल गांधी और 25 सांसदों को गुंडा गोली मारने की गुंडा दे रहा है धमकी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नफरती सोच का है नतीजा : कांग्रेस

राहुल गांधी और 25 सांसदों को गुंडा गोली मारने की गुंडा दे...