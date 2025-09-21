Bollywood Films: हैवान में तूफान मचाएंगे अक्षय और सैफ , फिल्म में इस साउथ सुपरस्टार की हुई एंट्री

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। बता दें की दोनों स्टार्स फिल्म ‘ हैवान’ में तूफान मचाएंगे। जिसका निर्देशन दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है।पिछले महीने अक्षय कुमार ने एक वीडियो के जरिए फैंस को बताया था कि उन्होंने और सैफ अली खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और सेट से अपना वीडियो भी शेयर किया था। अब फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है जिसके मुताबिक इस फिल्म में एक सुपरस्टार की भी एंट्री हुई है।

मोहनलाल की कास्टिंग पर बोले डायरेक्टर

एक मीडिया के साथ बातचीत में प्रियदर्शन ने मोहनलाल की कास्टिंग के बारे में कहा, “अगर आप मुझसे हैवान के बारे में पूछ रहे हैं तो मोहनलाल उस फिल्म में हैं लेकिन, वह कौन सा किरदार निभाते हैं, यह मैं अभी नहीं बताना चाहता। देखिए जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूं तो मुझे कहानी पसंद आती है। मैं कभी भी कलाकारों के बारे में नहीं सोचता। “सबसे पहले स्क्रिप्ट होती है। उसके बाद कलाकार आते हैं।”

एक्टर से पहले आती है फिल्म

प्रियदर्शन ने आगे कहा, “मैं यह नहीं कह सकता कि मैं मोहनलाल और अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तब आपको स्क्रिप्ट ही नहीं मिलेगी। जब आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिले तब सही कलाकारों को चुनें, यही फिल्में बनाने का सही तरीका है। मैंने कभी भी फिल्म बनाने के लिए किसी स्टार के पीछे नहीं भागा।”