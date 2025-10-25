  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

बदलती जीवन शैली में आजकल लोग सहूलियत के लिए अचार को प्लास्टिक के डिब्बों में रखना पसंद करते हैं (Pickles in Plastic Jars), लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी गलती है? जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बदलती जीवन शैली में आजकल लोग सहूलियत के लिए अचार को प्लास्टिक के डिब्बों में रखना पसंद करते हैं (Pickles in Plastic Jars), लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी गलती है? जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? अगर आपका अचार भी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर है, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ऐसा हम नहीं, बल्कि जाने-माने डॉक्टर तरंग कृष्णा कह रहे हैं।

पढ़ें :- Ajwain Chai ke Fayde  : इस पत्ते की चाय से कम होने लगेगा वजन , इसके सेवन से मिलेंगे चौंका देने वाले फायदे

पढ़ें :- मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह अशोक सभा कर दी श्रद्धांजलि, भारती ने जीवन और मृत्यु पर दिया चेतना का संदेश

प्लास्टिक और अचार का टॉक्सिक कॉम्बिनेशन

अचार में नमक, तेल और मसाले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये सब चीजें प्लास्टिक के संपर्क में आती हैं, तो उससे बीपीए (BPA) और फ्थेलेट्स (Phthalates) जैसे हानिकारक केमिकल निकलने लगते हैं। ये रसायन एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहलाते हैं, यानी ये शरीर के हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक ऐसे केमिकल्स का सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन, थायरॉइड की समस्या और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

तेल और नमक से बढ़ता है खतरा

अचार में मौजूद तेल और नमक, प्लास्टिक से निकलने वाले जहरीले तत्वों को और तेजी से खींच लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रसायन धीरे-धीरे आपके अचार में घुलने लगते हैं, और फिर सीधे आपके शरीर में पहुंचते हैं। यानी अचार सिर्फ स्वाद नहीं देता, अगर गलत डिब्बे में रखा जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है।

क्या है सही तरीका?

पढ़ें :- बांस : प्लास्टिक का एक शानदार स्थायी विकल्प

अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार स्वादिष्ट भी रहे और सेहतमंद भी, तो इसे सिरेमिक (चीनी मिट्टी), कांच या मिट्टी के मर्तबान में ही रखें। ये बर्तन अचार के स्वाद और पोषकता दोनों को बनाए रखते हैं और किसी भी तरह के रासायनिक प्रभाव से दूर रहते हैं।

दादी-नानी की सीख आज भी सही

पुराने समय में जब लोग ‘प्लास्टिक’ के नाम से भी परिचित नहीं थे, तब भी वे सेहत के लिहाज से सही चुनाव करते थे। उनकी वो पुरानी सीख आज विज्ञान भी सही ठहराता है- अचार हमेशा सिरेमिक या कांच के बर्तन में ही रखें। इसलिए, अगली बार जब आप अचार निकालें, ये जरूर देखें कि वो किस बर्तन में रखा है। स्वाद के साथ सेहत भी बचानी है, तो प्लास्टिक नहीं, पारंपरिक मर्तबान ही अपनाएं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया...

एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद में या लव जिहाद में लगा हो:- पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन

एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद...

Coock Tips: बिना तंदूर के घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल नान, खाकर लोग हो जाएंगे फैन

Coock Tips: बिना तंदूर के घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल नान, खाकर...

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते से चुस्ती फुर्ती रहेगी बरकरार

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते...

Asafoetida Benefits :  हींग को रसोई का राजा कहा जाता है, जानें आयुर्वेद और ज्योतिष् में हींग के फायदे

Asafoetida Benefits :  हींग को रसोई का राजा कहा जाता है, जानें...

Difference between Naan and Tandoori Roti: नॉन और तंदूरी रोटी को लजीज व्यंजनों का राजा कहा जाता है, जानें बनाने और जायके का असली अंतर  

Difference between Naan and Tandoori Roti: नॉन और तंदूरी रोटी को लजीज...