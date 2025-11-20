कुछ के करतूत की कीमत पूरे कश्मीरियों को चुकानी पड़ रही, पूरे कश्मीर को न करें बदनाम : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली। दिल्ली धमाके (Delhi Blasts) के बाद कश्मीरियों को देशभर में शक की नजर से देखे जाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Omar Abdullah) ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हरकत की सजा पूरे समुदाय को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीरियों के लिए बाहर यात्रा करना और जे-के नंबर की गाड़ी चलाना तक अब असहज और जोखिम भरा महसूस होता है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah) ने कहा कि दिल्ली धमाके के बाद देशभर में कश्मीरियों को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, जिससे लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने या खुद यात्रा करने से भी डर रहे हैं।

दक्षिण कश्मीर (South Kashmir) के कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की करतूत की कीमत पूरे समुदाय को चुकानी पड़ रही है। दिल्ली की घटना के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हम सभी दोषी हों। ऐसे में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वह खुद भी दिल्ली में अपनी जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रेशन (Jammu and Kashmir Registration) वाली गाड़ी चलाते समय असहज महसूस करते हैं। आज दिल्ली में जे-के नंबर की गाड़ी चलाना जैसे अपराध बन गया है। अगर सुरक्षा कर्मी साथ न हों तो मुझे भी डर लगता है कि कोई रोककर पूछताछ न शुरू कर दें।