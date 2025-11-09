चुनाव में पोलिंग बूथ पर आप सभी सावधान रहिए, BJP के लोग ‘वोट चोरी’ करने की करेंगे कोशिश…बिहार के किशनगंज में बोले राहुल गांधी

किशनगंज। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने​ बिहार के किशनगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है। वे लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत और भाईचारा है। मैं हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता हूं। यही फर्क है-यही लड़ाई है।

उन्होंने आगे कहा, BJP नफरत फैलाकार—जनता का ध्यान भटकाती है और देश का पैसा ले लेती है। जनता को डराती है, जिससे लोग सही सवाल नहीं पूछते। ऐसे में आज कुछ जरूरी सवाल हैं- बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में युवाओं के लिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हैं? बिहार के युवाओं को काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में क्यों जाना पड़ता है?

साथ ही कहा, नीताश जी ने बिहार और मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म कर दिया है। बिहार में जो भी माल बिकता है-वो चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, कोरिया में बनता है। हम चाहते हैं, यहां जो माल बिके- उसमें Made in Bihar लिखा हो। बिहार में आप पाइन एप्पल, आम, मक्का, मखाना उगाते हैं, लेकिन नीतीश जी ने 20 साल में एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगवाया है। अमित शाह सरेआम झूठ बोलते हैं कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। वहीं, अडानी को एक रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी जाती है।

एक समय बिहार में नालंदा जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, जहां पढ़ने के लिए विदेशों से छात्र आते थे। मैं चाहता हूं, बिहार में फिर से दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बने। यहां सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज हों। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर हम यहां शिक्षा को बेहतर करेंगे-यहां सरकारी कॉलेज और स्कूल खोलेंगे। लेकिन साथ ही मेरा एक और वादा है। जैसे ही देश में INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी- हम बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे।

राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी-अंबानी से बात करते हैं, सूट-बूट वालों से मिलते हैं। वे कभी किसानों, मजदूरों, युवाओं के पास तक नहीं जाते। अगर वे कभी बिहार के किसानों, मजदूरों और युवाओं से मिलेंगे, तो वे बताएंगे कि उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी गरीबों से बात ही नहीं करना चाहते।

कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया कि-ये लोग मिलकर ‘वोट चोरी’ कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों ने आरोपों पर कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने सच्चाई देश के सामने रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा चुनाव में वोट किया। साफ है- नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पर आप सभी सावधान रहिए। BJP के लोग ‘वोट चोरी’ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन्हें ‘वोट चोरी’ मत करने दीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता की आवाज से डरते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से चोरी की है, लेकिन अंत में ये जरूर पकड़े जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में ‘वोट चोरी’ के सबूत दिखाए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं दे पाए हैं। ‘वोट चोरी’ को रोकना मेरे साथ ही बिहार के हर युवा, Gen Z, किसान, मजदूर की जिम्मेदारी है।