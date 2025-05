All-party delegation Jakarta : संजय कुमार झा के नेतृत्व में All-party delegation पहुंचा जकार्ता

All-party delegation Jakarta : जेडी(यू) सांसद संजय कुमार झा (JD(U) MP Sanjay Kumar Jha) के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता (Jakarta, the capital of Indonesia) पहुंचा। जकार्ता में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल #ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक आउटरीच (Diplomatic Outreach) के हिस्से के रूप में जकार्ता पहुंचा। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आउटरीच के माध्यम से, भारत अपने ऐतिहासिक मित्र और व्यापक रणनीतिक साझेदार (Historical friend and comprehensive strategic partner), इंडोनेशिया की समझ और समर्थन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।”