मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ज़मानत

प्रयागराज। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शुक्रवार को ज़मानत दे दी है। बता दें कि उमर अंसारी (Umar Ansari) ने गाजीपुर कोर्ट से खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में जमानत अर्जी दाखिल की थी। 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट (ADJ First Court of Ghazipur) ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय (Advocate Upendra Upadhyay) ने पक्ष रखा।